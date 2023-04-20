Силовики задержали топ-менеджера челябинского филиала «дочки» РЖД

21 апреля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Топ-менеджера подозревают в получении взятки в размере свыше 100 тысяч рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из транспортной полиции задержали одного из руководителей филиала транспортной компании. По данным URA.RU, речь идет о заместителе начальника Челябинского агентства транспортного обслуживания (входит в структуру «дочки» РЖД — ОАО «ФГК) Алексее Горлове. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЛУ МВД РФ на транспорте, топ-менеджера подозревают в получении взяток. «В период с 2020 по 2022 год он получил от представителя коммерческой организации деньги в сумме свыше 100 тысяч рублей за общее покровительство, оперативное согласование заявок в план погрузки и быструю отправку вагонов с грузом. Материалы проверки направили в СКР по региону для принятия процессуального решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. В ведомстве отметили, что Горлов признал вину. В настоящее время он проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. Также был направлен запрос в АО «ФГК». Ответа на него также не последовало. По данным официального сайта компании, она функционирует с 2010 года и является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. На базе фирмы функционируют 14 филиалов. Общий вагонный парк АО «ФГК» насчитывает свыше 123 тысяч единиц подвижного состава. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из транспортной полиции задержали одного из руководителей филиала транспортной компании. По данным URA.RU, речь идет о заместителе начальника Челябинского агентства транспортного обслуживания (входит в структуру «дочки» РЖД — ОАО «ФГК) Алексее Горлове. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЛУ МВД РФ на транспорте, топ-менеджера подозревают в получении взяток. «В период с 2020 по 2022 год он получил от представителя коммерческой организации деньги в сумме свыше 100 тысяч рублей за общее покровительство, оперативное согласование заявок в план погрузки и быструю отправку вагонов с грузом. Материалы проверки направили в СКР по региону для принятия процессуального решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. В ведомстве отметили, что Горлов признал вину. В настоящее время он проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. Также был направлен запрос в АО «ФГК». Ответа на него также не последовало. По данным официального сайта компании, она функционирует с 2010 года и является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. На базе фирмы функционируют 14 филиалов. Общий вагонный парк АО «ФГК» насчитывает свыше 123 тысяч единиц подвижного состава.