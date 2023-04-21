В Пермском крае законсервируют несколько десятков опасных нефтяных скважин

22 апреля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

В Пермском крае ликвидируют опасные нефтяные скважины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае законсервируют несколько десятков опасных нефтяных скважин, оставшихся еще с советского времени. На эти цели из федерального бюджета направлено 190 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг». «Выполнение работ по ликвидации нефтяных скважин, расположенных на территории Пермского края и представляющих экологическую опасность. Начальная (максимальная цена контракта) — 190 миллионов рублей», — указано в документации госзакупки. В Пермском крае было выявлено несколько десятков скважин, которые необходимо ликвидировать в 2023 году. Некоторые находятся в таком состоянии, что загрязняют землю и водные ресурсы. Из документации тендера следует, что экологически опасные скважины запланированы к консервации на территории Краснокамского нефтяного месторождения недалеко от СНТ «Рябинушка». Кроме того, специалисты подрядчика законсервируют старые нефтяные скважины в поселке Усть-Качкинское. «С июня по сентябрь 2023 года предусмотрено ликвидировать восемь скважин», — говорится в документации тендера. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае суд обязал администрацию Краснокамска и агентство по недропользованию устранить разлив нефти в черте города и привести старую нефтяную скважину в нормальное состояние. Решение по иску пермячки опубликовали на сайте суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае законсервируют несколько десятков опасных нефтяных скважин, оставшихся еще с советского времени. На эти цели из федерального бюджета направлено 190 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг». «Выполнение работ по ликвидации нефтяных скважин, расположенных на территории Пермского края и представляющих экологическую опасность. Начальная (максимальная цена контракта) — 190 миллионов рублей», — указано в документации госзакупки. В Пермском крае было выявлено несколько десятков скважин, которые необходимо ликвидировать в 2023 году. Некоторые находятся в таком состоянии, что загрязняют землю и водные ресурсы. Из документации тендера следует, что экологически опасные скважины запланированы к консервации на территории Краснокамского нефтяного месторождения недалеко от СНТ «Рябинушка». Кроме того, специалисты подрядчика законсервируют старые нефтяные скважины в поселке Усть-Качкинское. «С июня по сентябрь 2023 года предусмотрено ликвидировать восемь скважин», — говорится в документации тендера. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае суд обязал администрацию Краснокамска и агентство по недропользованию устранить разлив нефти в черте города и привести старую нефтяную скважину в нормальное состояние. Решение по иску пермячки опубликовали на сайте суда.