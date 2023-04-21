В Пермском крае законсервируют несколько десятков опасных нефтяных скважин, оставшихся еще с советского времени. На эти цели из федерального бюджета направлено 190 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг».
«Выполнение работ по ликвидации нефтяных скважин, расположенных на территории Пермского края и представляющих экологическую опасность. Начальная (максимальная цена контракта) — 190 миллионов рублей», — указано в документации госзакупки.
В Пермском крае было выявлено несколько десятков скважин, которые необходимо ликвидировать в 2023 году. Некоторые находятся в таком состоянии, что загрязняют землю и водные ресурсы. Из документации тендера следует, что экологически опасные скважины запланированы к консервации на территории Краснокамского нефтяного месторождения недалеко от СНТ «Рябинушка». Кроме того, специалисты подрядчика законсервируют старые нефтяные скважины в поселке Усть-Качкинское. «С июня по сентябрь 2023 года предусмотрено ликвидировать восемь скважин», — говорится в документации тендера.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае суд обязал администрацию Краснокамска и агентство по недропользованию устранить разлив нефти в черте города и привести старую нефтяную скважину в нормальное состояние. Решение по иску пермячки опубликовали на сайте суда.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.