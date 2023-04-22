22 апреля 2023
21 апреля 2023

В городе ХМАО реализуют новый патриотический проект ко Дню Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, площадь ленина, уаз, день победы, парад победы
Новый проект будет посвящен городам-героям Великой Отечественной войны Фото:

В Нягани (ХМАО) ко Дню Победы планирую запустить новый образовательно-патриотический проект. Глава муниципалитета Иван Ямашев поделился, что на городской Аллее славы будут размещены баннеры с изображением городов-героев.

«Хочу познакомить вас с образовательно-патриотическим проектом, который мы планируем реализовать в преддверии Дня Победы. Разработаны серия баннеров, на которых изображены города, прославившиеся своей героической обороной в период Великой Отечественной войны. Виды городов-героев займут свои места на конструкциях, расположенных в Аллее славы», — сообщает мэр в своем telegram-канале.

Уточняется, что каждый баннер будет дополнен QR-кодом с отсылкой на сайт, где размещена информация о данном городе. Проект несет просветительскую функцию. Он напомнит каждому из нас об отваге и сплоченности советского народа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе (ХМАО) в программу празднования Дня Победы внесли изменения из-за жалоб местных жителей. Сквер Памяти не вмещал всех горожан, желающих принять участие в митинге. В этом году мероприятие проведут на центральной площади.

Макет баннера, который планируют разместить на Аллее славы в Нягани
Макет баннера, который планируют разместить на Аллее славы в Нягани

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В Нягани (ХМАО) ко Дню Победы планирую запустить новый образовательно-патриотический проект. Глава муниципалитета Иван Ямашев поделился, что на городской Аллее славы будут размещены баннеры с изображением городов-героев. «Хочу познакомить вас с образовательно-патриотическим проектом, который мы планируем реализовать в преддверии Дня Победы. Разработаны серия баннеров, на которых изображены города, прославившиеся своей героической обороной в период Великой Отечественной войны. Виды городов-героев займут свои места на конструкциях, расположенных в Аллее славы», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что каждый баннер будет дополнен QR-кодом с отсылкой на сайт, где размещена информация о данном городе. Проект несет просветительскую функцию. Он напомнит каждому из нас об отваге и сплоченности советского народа. Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе (ХМАО) в программу празднования Дня Победы внесли изменения из-за жалоб местных жителей. Сквер Памяти не вмещал всех горожан, желающих принять участие в митинге. В этом году мероприятие проведут на центральной площади.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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