В городе ХМАО реализуют новый патриотический проект ко Дню Победы. Фото

23 апреля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Новый проект будет посвящен городам-героям Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нягани (ХМАО) ко Дню Победы планирую запустить новый образовательно-патриотический проект. Глава муниципалитета Иван Ямашев поделился, что на городской Аллее славы будут размещены баннеры с изображением городов-героев. «Хочу познакомить вас с образовательно-патриотическим проектом, который мы планируем реализовать в преддверии Дня Победы. Разработаны серия баннеров, на которых изображены города, прославившиеся своей героической обороной в период Великой Отечественной войны. Виды городов-героев займут свои места на конструкциях, расположенных в Аллее славы», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что каждый баннер будет дополнен QR-кодом с отсылкой на сайт, где размещена информация о данном городе. Проект несет просветительскую функцию. Он напомнит каждому из нас об отваге и сплоченности советского народа. Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе (ХМАО) в программу празднования Дня Победы внесли изменения из-за жалоб местных жителей. Сквер Памяти не вмещал всех горожан, желающих принять участие в митинге. В этом году мероприятие проведут на центральной площади. Макет баннера, который планируют разместить на Аллее славы в Нягани telegram-канаИвана Ямашева

В Нягани (ХМАО) ко Дню Победы планирую запустить новый образовательно-патриотический проект. Глава муниципалитета Иван Ямашев поделился, что на городской Аллее славы будут размещены баннеры с изображением городов-героев. «Хочу познакомить вас с образовательно-патриотическим проектом, который мы планируем реализовать в преддверии Дня Победы. Разработаны серия баннеров, на которых изображены города, прославившиеся своей героической обороной в период Великой Отечественной войны. Виды городов-героев займут свои места на конструкциях, расположенных в Аллее славы», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что каждый баннер будет дополнен QR-кодом с отсылкой на сайт, где размещена информация о данном городе. Проект несет просветительскую функцию. Он напомнит каждому из нас об отваге и сплоченности советского народа. Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе (ХМАО) в программу празднования Дня Победы внесли изменения из-за жалоб местных жителей. Сквер Памяти не вмещал всех горожан, желающих принять участие в митинге. В этом году мероприятие проведут на центральной площади.