Медведица с детенышами попала на видео, возвращаясь с обочины обратно в лес
На обочине дороги Касли-Кыштым (Челябинская область) заметили медведицу с медвежатами. Кадрами гуляющих животных поделилась Маргарита Куминова в социальных сетях.
«Доброго всем! Трасса Касли-Кыштым», — подписала женщина видео в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах медведи возвращаются в лес. Один из детенышей не может подняться по небольшому склону у трассы, из-за чего скатывается обратно на обочину. В конце видео медвежонка уносит за холку его мать.
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