В Челябинской области семья медведей гуляет возле трассы. Видео

24 апреля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Медведица с детенышами попала на видео, возвращаясь с обочины обратно в лес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На обочине дороги Касли-Кыштым (Челябинская область) заметили медведицу с медвежатами. Кадрами гуляющих животных поделилась Маргарита Куминова в социальных сетях. «Доброго всем! Трасса Касли-Кыштым», — подписала женщина видео в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах медведи возвращаются в лес. Один из детенышей не может подняться по небольшому склону у трассы, из-за чего скатывается обратно на обочину. В конце видео медвежонка уносит за холку его мать.

На обочине дороги Касли-Кыштым (Челябинская область) заметили медведицу с медвежатами. Кадрами гуляющих животных поделилась Маргарита Куминова в социальных сетях. «Доброго всем! Трасса Касли-Кыштым», — подписала женщина видео в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах медведи возвращаются в лес. Один из детенышей не может подняться по небольшому склону у трассы, из-за чего скатывается обратно на обочину. В конце видео медвежонка уносит за холку его мать.