23 апреля 2023
22 апреля 2023

В Челябинской области семья медведей гуляет возле трассы. Видео

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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Медведица с детенышами попала на видео, возвращаясь с обочины обратно в лес Фото:

На обочине дороги Касли-Кыштым (Челябинская область) заметили медведицу с медвежатами. Кадрами гуляющих животных поделилась Маргарита Куминова в социальных сетях.

«Доброго всем! Трасса Касли-Кыштым», — подписала женщина видео в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах медведи возвращаются в лес. Один из детенышей не может подняться по небольшому склону у трассы, из-за чего скатывается обратно на обочину. В конце видео медвежонка уносит за холку его мать.

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На обочине дороги Касли-Кыштым (Челябинская область) заметили медведицу с медвежатами. Кадрами гуляющих животных поделилась Маргарита Куминова в социальных сетях. «Доброго всем! Трасса Касли-Кыштым», — подписала женщина видео в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах медведи возвращаются в лес. Один из детенышей не может подняться по небольшому склону у трассы, из-за чего скатывается обратно на обочину. В конце видео медвежонка уносит за холку его мать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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