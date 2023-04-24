В Миассе разыскивают пропавшего подростка. Скрин

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Поицейские. Курган, рюкзаки, подростки, дети, школьники, пацаны, парни, ученики
Юноша пропал еще 21 апреля Фото:

В Миассе Челябинской области разыскивают пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Колодкин Николай Андреевич, 15 лет (2007 г. р.). Пропал в городе Миасс, Челябинская область. С 21 апреля его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Поисковая группа уточнила, что рост подростка 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В какой одежде он ушел, неизвестно.

Ранее стало известно, что 24 апреля в Магнитогорске подросток ушел из школы и пропал. Ребенок найден, жив.

Ребенка разыскивают третьи сутки
Ребенка разыскивают третьи сутки

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В Миассе Челябинской области разыскивают пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда. «Колодкин Николай Андреевич, 15 лет (2007 г. р.). Пропал в городе Миасс, Челябинская область. С 21 апреля его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Поисковая группа уточнила, что рост подростка 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В какой одежде он ушел, неизвестно. Ранее стало известно, что 24 апреля в Магнитогорске подросток ушел из школы и пропал. Ребенок найден, жив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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