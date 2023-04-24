Юноша пропал еще 21 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Миассе Челябинской области разыскивают пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Колодкин Николай Андреевич, 15 лет (2007 г. р.). Пропал в городе Миасс, Челябинская область. С 21 апреля его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Поисковая группа уточнила, что рост подростка 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В какой одежде он ушел, неизвестно.

Ранее стало известно, что 24 апреля в Магнитогорске подросток ушел из школы и пропал. Ребенок найден, жив.