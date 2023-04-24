Ветераны МВД научат драться пермских школьников

Пермская «Лига любителей бокса» выступает организатором акции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущие тренеры по боксу и ветераны МВД проведут для пермских школьников спортивные мастер-классы и расскажут о профилактике правонарушений среди подростков. Акция «Бокс против агрессии» будет запущена 25 апреля, пояснил URA.RU один из организаторов.

«В рамках проекта на первом этапе планируется вовлечение минимум двух школ из каждого района Перми, где ведущие детские тренеры по боксу и ветераны МВД будут проводить мастер-классы и рассказывать школьникам о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Пилотной площадкой акции станет школа №136 имени полковника милиции Я.А. Вагина», — рассказал президент общественной организации «Лига любителей бокса» Александр Старков.

Ранее в прикамской столице анонсировали проведение кулачных боев. Турнир проводился 22 апреля. В первенстве приняли участие спортсмены из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других регионов России.