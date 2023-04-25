Специальные службы ищут тело утонувшей в водохранилище девушки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В водохранилище сургутской ГРЭС утонула девушка. В следственном комитете рассказали корреспонденту URA.RU, что сейчас ее ищут службы МЧС, СК проводит проверку по этому сообщению.

«Свидетели говорят, что девушка утонула, но следственный комитет пока проводит проверку по полученной информации: наша оперативная группа выехала на место происшествия, также там работают полицейские, МЧС. Тело пока не найдено», — сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Инсайдер поделился с агентством, что девушка ранее собиралась покончить жизнь самоубийством. Родственники ее спасли, но она смогла от них вырваться и убежать.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО утонул мужчина. Инцидент произошел на протоке Сухой Аган возле острова Горелый.