В Челябинской области назвали ТОП-5 самых востребованных профессий

В Челябинской области предприятия нуждаются в рабочих

26 апреля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Предприятиям нужны квалифицированные рабочие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области назвали ТОП-5 наиболее востребованных профессий. Все они оказались рабочими специальностям. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ по Труду и занятости населения области. «Стали известны самые востребованные профессии в области. В ТОП-5 вошли: кузнец-штамповщик — 513 вакантных мест; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 240; слесарь-ремонтник — 223; токарь — 210; оператор станков с программным управлением — 185», — заявили в пресс-службе ведомства. В региональном центре занятости отметили, что заработную плату более 80 тысяч рублей в месяц в регионе могут получать слесарь-электромонтажник, токарь, шлифовщик, фрезеровщик, монтажник металлоконструкций, врач анестезиолог-реаниматолог, челюстно-лицевой хирург и другие медики. В ведомстве добавили, что 14 и 15 апреля 58 предприятий региона представили более семи тысяч вакансий на первом этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Из них 70% представленных вакансий — по рабочим профессиям.

В Челябинской области назвали ТОП-5 наиболее востребованных профессий. Все они оказались рабочими специальностям. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ по Труду и занятости населения области. «Стали известны самые востребованные профессии в области. В ТОП-5 вошли: кузнец-штамповщик — 513 вакантных мест; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 240; слесарь-ремонтник — 223; токарь — 210; оператор станков с программным управлением — 185», — заявили в пресс-службе ведомства. В региональном центре занятости отметили, что заработную плату более 80 тысяч рублей в месяц в регионе могут получать слесарь-электромонтажник, токарь, шлифовщик, фрезеровщик, монтажник металлоконструкций, врач анестезиолог-реаниматолог, челюстно-лицевой хирург и другие медики. В ведомстве добавили, что 14 и 15 апреля 58 предприятий региона представили более семи тысяч вакансий на первом этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Из них 70% представленных вакансий — по рабочим профессиям.