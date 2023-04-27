РЕН ТВ: блогер Митрошина выплатила долг по налогам после задержания Блиновской

Блогер Александра Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей после новостей о задержании ее коллеги Елены Блиновской. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«По нашим данным, блогер Александра Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей. Ранее ее обвинили в неуплате налогов от продажи образовательных курсов», — сообщает РЕН ТВ.
Следственный комитет РФ в марте 2023 года возбудил уголовное дело против Митрошиной. По информации от следователей, сумма долга составляла 120 миллионов рублей. 27 апреля на границе с республикой Беларусь была задержана блогер Елена Блиновская. Девушку обвиняют в невыплате налогов на сумму почти в миллиард рублей.
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