В Челябинске на две недели изменятся маршруты общественного транспорта. Карта

27 апреля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Автобус №123 и троллейбус №10 не будут ходить через улицу Рождественского до 10 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска с 28 апреля изменят маршрут троллейбус №10 и автобус №123. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «С 22:00 28 апреля по 9 мая ограничивается движение троллейбуса №10 и автобуса №123 от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Доехать можно пересадкой на трамваи №18 и №22 на остановке «Харлова», на автобусы №1, №2 №4 и троллейбусы №16, №19 на остановке «Детский мир», — уточнили в ведомстве Троллейбус №10 проследует с ЧКПЗ по Копейскому шоссе, Гагарина, Новороссийской до Солнечного берега. Автобус №123 проследует через Автовокзал, Копейское шоссе, Игуменку, Дзержинского, Разина, Свободы, проспект Ленина и парк Гагарина. Маршруты изменятся из-за ремонта дороги по улице Рождественского. ГИБДД предупредило челябинцев, что дорога будет закрыта до 5:00 10 мая.

В Ленинском районе Челябинска с 28 апреля изменят маршрут троллейбус №10 и автобус №123. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «С 22:00 28 апреля по 9 мая ограничивается движение троллейбуса №10 и автобуса №123 от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Доехать можно пересадкой на трамваи №18 и №22 на остановке «Харлова», на автобусы №1, №2 №4 и троллейбусы №16, №19 на остановке «Детский мир», — уточнили в ведомстве Троллейбус №10 проследует с ЧКПЗ по Копейскому шоссе, Гагарина, Новороссийской до Солнечного берега. Автобус №123 проследует через Автовокзал, Копейское шоссе, Игуменку, Дзержинского, Разина, Свободы, проспект Ленина и парк Гагарина. Маршруты изменятся из-за ремонта дороги по улице Рождественского. ГИБДД предупредило челябинцев, что дорога будет закрыта до 5:00 10 мая.