В Челябинске на две недели изменятся маршруты общественного транспорта. Карта

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Текслер Алексей на презентации автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, девушка, водитель автобуса, водитель
Автобус №123 и троллейбус №10 не будут ходить через улицу Рождественского до 10 мая Фото:

В Ленинском районе Челябинска с 28 апреля изменят маршрут троллейбус №10 и автобус №123. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«С 22:00 28 апреля по 9 мая ограничивается движение троллейбуса №10 и автобуса №123 от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Доехать можно пересадкой на трамваи №18 и №22 на остановке «Харлова», на автобусы №1, №2 №4 и троллейбусы №16, №19 на остановке «Детский мир», — уточнили в ведомстве

Троллейбус №10 проследует с ЧКПЗ по Копейскому шоссе, Гагарина, Новороссийской до Солнечного берега. Автобус №123 проследует через Автовокзал, Копейское шоссе, Игуменку, Дзержинского, Разина, Свободы, проспект Ленина и парк Гагарина.

Маршруты изменятся из-за ремонта дороги по улице Рождественского. ГИБДД предупредило челябинцев, что дорога будет закрыта до 5:00 10 мая.

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В Ленинском районе Челябинска с 28 апреля изменят маршрут троллейбус №10 и автобус №123. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «С 22:00 28 апреля по 9 мая ограничивается движение троллейбуса №10 и автобуса №123 от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Доехать можно пересадкой на трамваи №18 и №22 на остановке «Харлова», на автобусы №1, №2 №4 и троллейбусы №16, №19 на остановке «Детский мир», — уточнили в ведомстве Троллейбус №10 проследует с ЧКПЗ по Копейскому шоссе, Гагарина, Новороссийской до Солнечного берега. Автобус №123 проследует через Автовокзал, Копейское шоссе, Игуменку, Дзержинского, Разина, Свободы, проспект Ленина и парк Гагарина. Маршруты изменятся из-за ремонта дороги по улице Рождественского. ГИБДД предупредило челябинцев, что дорога будет закрыта до 5:00 10 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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