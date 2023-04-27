В Ленинском районе Челябинска с 28 апреля изменят маршрут троллейбус №10 и автобус №123. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.
«С 22:00 28 апреля по 9 мая ограничивается движение троллейбуса №10 и автобуса №123 от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Доехать можно пересадкой на трамваи №18 и №22 на остановке «Харлова», на автобусы №1, №2 №4 и троллейбусы №16, №19 на остановке «Детский мир», — уточнили в ведомстве
Троллейбус №10 проследует с ЧКПЗ по Копейскому шоссе, Гагарина, Новороссийской до Солнечного берега. Автобус №123 проследует через Автовокзал, Копейское шоссе, Игуменку, Дзержинского, Разина, Свободы, проспект Ленина и парк Гагарина.
Маршруты изменятся из-за ремонта дороги по улице Рождественского. ГИБДД предупредило челябинцев, что дорога будет закрыта до 5:00 10 мая.
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