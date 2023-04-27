Автомобиль пермских волонтеров обстреляли в зоне СВО. Видео

28 апреля 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Автомобиль с гуманитарным грузом из Перми обстреляли на пути к бойцам СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Волонтеры из Перми отправили гуманитарный груз на автомобиле УАЗ в зону специальной военной операции. Автомобиль пострадал в ходе обстрела. Об этом сообщается на странице Народного фронта Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Груз в целости добрался до наших защитников. Но, автомобиль попал под обстрел, его пришлось ремонтировать и красить в защитный цвет. Теперь он снова в строю и помогает ребятам выполнять задачи на передовой», — рассказали волонтеры. Представители Народного фронта Пермского края уточнили, что бойцы в зоне СВО уже получили гуманитарную помощь — носилки от мастерицы Светланы, тепловизор, маскировочные сети, мед от пасечников. Также нашим землякам передали письма детей школы №61 г. Перми. Ранее URA.RU сообщало, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) группу пермских волонтеров обстреляла артиллерия Вооруженных сил Украины. В сложных условиях бойцам помогает выжить строгое соблюдение общепринятых правил безопасности.

Волонтеры из Перми отправили гуманитарный груз на автомобиле УАЗ в зону специальной военной операции. Автомобиль пострадал в ходе обстрела. Об этом сообщается на странице Народного фронта Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Груз в целости добрался до наших защитников. Но, автомобиль попал под обстрел, его пришлось ремонтировать и красить в защитный цвет. Теперь он снова в строю и помогает ребятам выполнять задачи на передовой», — рассказали волонтеры. Представители Народного фронта Пермского края уточнили, что бойцы в зоне СВО уже получили гуманитарную помощь — носилки от мастерицы Светланы, тепловизор, маскировочные сети, мед от пасечников. Также нашим землякам передали письма детей школы №61 г. Перми. Ранее URA.RU сообщало, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) группу пермских волонтеров обстреляла артиллерия Вооруженных сил Украины. В сложных условиях бойцам помогает выжить строгое соблюдение общепринятых правил безопасности.