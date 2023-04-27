Волонтеры из Перми отправили гуманитарный груз на автомобиле УАЗ в зону специальной военной операции. Автомобиль пострадал в ходе обстрела. Об этом сообщается на странице Народного фронта Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
«Груз в целости добрался до наших защитников. Но, автомобиль попал под обстрел, его пришлось ремонтировать и красить в защитный цвет. Теперь он снова в строю и помогает ребятам выполнять задачи на передовой», — рассказали волонтеры.
Представители Народного фронта Пермского края уточнили, что бойцы в зоне СВО уже получили гуманитарную помощь — носилки от мастерицы Светланы, тепловизор, маскировочные сети, мед от пасечников. Также нашим землякам передали письма детей школы №61 г. Перми.
Ранее URA.RU сообщало, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) группу пермских волонтеров обстреляла артиллерия Вооруженных сил Украины. В сложных условиях бойцам помогает выжить строгое соблюдение общепринятых правил безопасности.
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