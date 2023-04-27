Челябинские силовики накрыли подпольный завод по изготовлению контрафакта. Фото

28 апреля 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали организаторов подполья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские полицейские накрыли подпольный завод, производящий контрафактный алкоголь. Как сообщили в пресс-службе областного главка, задержаны пятеро организаторов подполья. «Сперва оперативники в Челябинске задержали фургон, в котором перевозились две тысячи немаркированных бутылок водки. В ходе дальнейшей работы полицейские выявили цех по розливу спиртосодержащей продукции, расположенный в Калининском районе Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что из производственного цеха было изъято почти три тысячи литров этилового спирта, разлитого в пятилитровые емкости, порядка 1 800 бутылок алкогольной продукции кустарного происхождения, стеклянная тара. Кроме того, были обнаружены самодельный механизм для смешивания воды и спирта и устройство для розлива горячительного. Организаторы подполья четко разделили функции по сбыту продукции между собой. Кто — то разгружал материалы для дальнейшего производства, кто-то изготавливал паленый алкоголь, кто-то искал покупателей и переправлял им товар. Сейчас уголовные дела объедены в одно производство. Всем фигурантам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Из цеха изъяли почти три тысячи литров этилового спирта Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинские полицейские накрыли подпольный завод, производящий контрафактный алкоголь. Как сообщили в пресс-службе областного главка, задержаны пятеро организаторов подполья. «Сперва оперативники в Челябинске задержали фургон, в котором перевозились две тысячи немаркированных бутылок водки. В ходе дальнейшей работы полицейские выявили цех по розливу спиртосодержащей продукции, расположенный в Калининском районе Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что из производственного цеха было изъято почти три тысячи литров этилового спирта, разлитого в пятилитровые емкости, порядка 1 800 бутылок алкогольной продукции кустарного происхождения, стеклянная тара. Кроме того, были обнаружены самодельный механизм для смешивания воды и спирта и устройство для розлива горячительного. Организаторы подполья четко разделили функции по сбыту продукции между собой. Кто — то разгружал материалы для дальнейшего производства, кто-то изготавливал паленый алкоголь, кто-то искал покупателей и переправлял им товар. Сейчас уголовные дела объедены в одно производство. Всем фигурантам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.