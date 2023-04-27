В Пермском крае приставы хотят лишить депутата имущества на 46,5 млн рублей

Приставы изъяли люксовое авто, принадлежащее семье депутата Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Чайковском семья депутата местной думы может лишиться имущества на 46,5 млн рублей. Гаражи и люксовое авто семейной пары уже арестованы, сообщается на сайте ГУФССП по Прикамью. По данным источника URA.RU в региональной политтусовке, речь идет о депутате гордумы Чайковского Галине Шестаковой. Ранее она проходила обвиняемой по статье о мошенничестве.

«Супруги причинили значительный ущерб местному предпринимателю. При выходе из состава учредителей он не смог получить доли в уставных капиталах двух компаний, совладельцем которых также являлась депутат. Впоследствии потерпевший скончался. В порядке гражданского судопроизводства причиненный ущерб в размере более 46,5 млн рублей взыскала вдова умершего», — говорится на сайте ведомства.

Добровольно исполнять финансовые обязательства депутат и ее муж исполнять отказались, поэтому приставы наложили арест на гаражи семейной пары и изъяли автомобиль Lexus RX. Еще одно авто, Mitsubishi Pajero Sport, сейчас находится в розыске. Арестованное имущество после оценки будет выставлено на продажу.