Полпред Якушев приветствовал участников фестиваля УрФО в Челябинске. Фото

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал участникам благодарных слушателей Фото:

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев приветствовал по видеосвязи гармонистов фестиваля-конкурса «Гармония», который проходит в Челябинске. Об этом 28 апреля URA.RU сообщили в областном правительстве.

«Рад приветствовать вас на фестивале-конкурсе гармонистов УрФО „Гармония“. Уверен, что концерт доставит удовольствие и зрителям, и исполнителям. Желаю участникам творческих успехов, вдохновения и благодарного слушателя, а зрителям хорошего настроения и, конечно, гармонии», — обратился к артистам Якушев.

Старт фестивалю «Гармония» дал губернатор области Алексей Текслер. Он отметил, что любой коллектив, который выступит сегодня, уже является победителем.

На церемонии открытия Текслер вручил сертификат на миллион рублей коллективу «Оберег» из Миасса. Миасский ансамбль ранее стал дипломантом первой степени на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. На этом же конкурсе УрФО и Челябинскую область представлял фольклорный ансамбль «Ярмарка» (Чебаркульский район), получивший гран-при и грант в размере двух миллионов рублей.

Впервые фестиваль-конкурс гармонистов прошел в Тюмени в 2022 году. По инициативе партии «ЕР» он стал окружным и теперь проводится во всех субъектах УрФО. В конкурсе принимают участие солисты-инструменталисты и ансамбли, аккомпаниаторы с ансамблями и поющие гармонисты с авторскими и народными композициями.

Владимир Якушев заявил, что концерт доставит удовольствие и зрителям, и исполнителям
Владимир Якушев заявил, что концерт доставит удовольствие и зрителям, и исполнителям
Фото:
В конкурсе принимают участие солисты-инструменталисты и ансамбли
В конкурсе принимают участие солисты-инструменталисты и ансамбли
Фото:
Губернатор Алексей Текслер принял участие в открытии фестиваля
Губернатор Алексей Текслер принял участие в открытии фестиваля
Фото:
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Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев приветствовал по видеосвязи гармонистов фестиваля-конкурса «Гармония», который проходит в Челябинске. Об этом 28 апреля URA.RU сообщили в областном правительстве. «Рад приветствовать вас на фестивале-конкурсе гармонистов УрФО „Гармония“. Уверен, что концерт доставит удовольствие и зрителям, и исполнителям. Желаю участникам творческих успехов, вдохновения и благодарного слушателя, а зрителям хорошего настроения и, конечно, гармонии», — обратился к артистам Якушев. Старт фестивалю «Гармония» дал губернатор области Алексей Текслер. Он отметил, что любой коллектив, который выступит сегодня, уже является победителем. На церемонии открытия Текслер вручил сертификат на миллион рублей коллективу «Оберег» из Миасса. Миасский ансамбль ранее стал дипломантом первой степени на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. На этом же конкурсе УрФО и Челябинскую область представлял фольклорный ансамбль «Ярмарка» (Чебаркульский район), получивший гран-при и грант в размере двух миллионов рублей. Впервые фестиваль-конкурс гармонистов прошел в Тюмени в 2022 году. По инициативе партии «ЕР» он стал окружным и теперь проводится во всех субъектах УрФО. В конкурсе принимают участие солисты-инструменталисты и ансамбли, аккомпаниаторы с ансамблями и поющие гармонисты с авторскими и народными композициями.
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