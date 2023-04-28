Сенатор от ХМАО поддержал ответ российских спортсменов МОК

Сенатор от ХМАО Исаков сообщил, что российские спортсмены потребовали от МОК снять ограничения

29 апреля 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Эдуард Исаков одобрил ответ российских спортсменов в ответ на ультиматум МОК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские спортсмены приняли решение выступать в международных соревнованиях на основе полного равноправия со всеми участниками олимпийского движения, без всяких дополнительных условий со стороны международного олимпийского комитета (МОК). Об этом решении и своей поддержке его сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Комиссия спортсменов олимпийского комитета России, куда вошли выдающиеся атлеты нашей страны такие как: Евгений Рылов, Екатерина Гамова, Елена Исинбаева, Светлана Ромашина, Роман Власов и многие другие, выступила с официальным заявлением касательно печально известных «рекомендаций» МОК. Наши ребята заявили, что готовы вернуться на международную арену, «только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий», — сообщил Эдуард Исаков в своем telegram-канале. Исаков принимал участие в заседании комиссии, прошедшем 28 апреля и поддержал решение спортсменов. Он назвал спортсменов-олимпийцев героями и одобрил их непростое решение. Ранее URA.RU рассказало, что МОК предложил допускать к международным соревнованиям тех российских спортсменов, которые не поддерживают специальную операцию. Президент МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по допуску на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии будет принято не раньше лета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские спортсмены приняли решение выступать в международных соревнованиях на основе полного равноправия со всеми участниками олимпийского движения, без всяких дополнительных условий со стороны международного олимпийского комитета (МОК). Об этом решении и своей поддержке его сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Комиссия спортсменов олимпийского комитета России, куда вошли выдающиеся атлеты нашей страны такие как: Евгений Рылов, Екатерина Гамова, Елена Исинбаева, Светлана Ромашина, Роман Власов и многие другие, выступила с официальным заявлением касательно печально известных «рекомендаций» МОК. Наши ребята заявили, что готовы вернуться на международную арену, «только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий», — сообщил Эдуард Исаков в своем telegram-канале. Исаков принимал участие в заседании комиссии, прошедшем 28 апреля и поддержал решение спортсменов. Он назвал спортсменов-олимпийцев героями и одобрил их непростое решение. Ранее URA.RU рассказало, что МОК предложил допускать к международным соревнованиям тех российских спортсменов, которые не поддерживают специальную операцию. Президент МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по допуску на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии будет принято не раньше лета.