28 апреля 2023
27 апреля 2023

Сенатор от ХМАО поддержал ответ российских спортсменов МОК

Сенатор от ХМАО Исаков сообщил, что российские спортсмены потребовали от МОК снять ограничения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, исаков эдуард
Эдуард Исаков одобрил ответ российских спортсменов в ответ на ультиматум МОК Фото:

Российские спортсмены приняли решение выступать в международных соревнованиях на основе полного равноправия со всеми участниками олимпийского движения, без всяких дополнительных условий со стороны международного олимпийского комитета (МОК). Об этом решении и своей поддержке его сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.

«Комиссия спортсменов олимпийского комитета России, куда вошли выдающиеся атлеты нашей страны такие как: Евгений Рылов, Екатерина Гамова, Елена Исинбаева, Светлана Ромашина, Роман Власов и многие другие, выступила с официальным заявлением касательно печально известных «рекомендаций» МОК. Наши ребята заявили, что готовы вернуться на международную арену, «только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий», — сообщил Эдуард Исаков в своем telegram-канале.

Исаков принимал участие в заседании комиссии, прошедшем 28 апреля и поддержал решение спортсменов. Он назвал спортсменов-олимпийцев героями и одобрил их непростое решение.

Ранее URA.RU рассказало, что МОК предложил допускать к международным соревнованиям тех российских спортсменов, которые не поддерживают специальную операцию. Президент МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по допуску на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии будет принято не раньше лета.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские спортсмены приняли решение выступать в международных соревнованиях на основе полного равноправия со всеми участниками олимпийского движения, без всяких дополнительных условий со стороны международного олимпийского комитета (МОК). Об этом решении и своей поддержке его сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Комиссия спортсменов олимпийского комитета России, куда вошли выдающиеся атлеты нашей страны такие как: Евгений Рылов, Екатерина Гамова, Елена Исинбаева, Светлана Ромашина, Роман Власов и многие другие, выступила с официальным заявлением касательно печально известных «рекомендаций» МОК. Наши ребята заявили, что готовы вернуться на международную арену, «только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий», — сообщил Эдуард Исаков в своем telegram-канале. Исаков принимал участие в заседании комиссии, прошедшем 28 апреля и поддержал решение спортсменов. Он назвал спортсменов-олимпийцев героями и одобрил их непростое решение. Ранее URA.RU рассказало, что МОК предложил допускать к международным соревнованиям тех российских спортсменов, которые не поддерживают специальную операцию. Президент МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по допуску на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии будет принято не раньше лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...