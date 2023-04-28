Грузовик в Челябинске повис на тросовом ограждении, уходя от столкновения на Университетской набережной. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.
«На Университетской набережной тросовое ограждение задержало грузовик, выезжающий на встречную полосу. Удалось избежать столкновений и жертв», — говорится в сообщении мэрии.
По информации городской ГИБДД, авария случилась в субботу утром. Водитель грузовика Isuzu уходил от столкновения с попутным автомобилем, не справился с управлением и повис на тросовом разделителе дороги. В результате аварии пострадавших нет. Повреждена 21 опора.
Ранее сообщалось, что автомобиль упал с моста на автодороге «Меридиан» возле БД «Спиридонов» в Челябинске. Водитель не пострадал.
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