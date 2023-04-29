Зеленский заявил о намерении разделить конфликт с Россией на кусочки

30 апреля 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский сравнил Российскую Федерацию с пирогом, который Украина должна «разделить» на кусочки. Об этом заявил сам Зеленский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову. Он подчеркнул, что это касается военных действий с Россией. «Конфликт — как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть — рот порвешь. Эту беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки», — заявил Зеленский. Украинский лидер объяснил, что Украине сложно противостоять России из-за ее размеров и численности войск. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев насмехнулся над Зеленским, назвав его «боевым псом» западных стран. Однако он подчеркнул, что не стоит недооценивать даже самые бредовые выступления украинского лидера.

Украинский президент Владимир Зеленский сравнил Российскую Федерацию с пирогом, который Украина должна «разделить» на кусочки. Об этом заявил сам Зеленский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову. Он подчеркнул, что это касается военных действий с Россией. «Конфликт — как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть — рот порвешь. Эту беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки», — заявил Зеленский. Украинский лидер объяснил, что Украине сложно противостоять России из-за ее размеров и численности войск. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев насмехнулся над Зеленским, назвав его «боевым псом» западных стран. Однако он подчеркнул, что не стоит недооценивать даже самые бредовые выступления украинского лидера.