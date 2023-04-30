Свердловские дорожники представили карту об ограничениях движения на Пермском тракте. Скрин

30 апреля 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

На карте можно видеть все участки ремонта трассы Р-242 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строители в сервисе «Яндекс Карты» представили карту, по которой можно увидеть информацию о ходе работ и ограничениях движения на Пермском тракте, где продолжается капитальный ремонт трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. «В настоящее время работы ведутся на 200-м километре трассы вблизи деревни Ильята, где организовано реверсивное движение. На участке с 240 по 241 километр действует ограничение скорости 50 км/ч в связи с дорожными работам. Производится ремонт моста через реку Пут и в районе реки Тюш», — сообщили в департаменте. Дорожные службы рекомендуют заранее выбирать маршруты в праздничные и выходные дни. Также следует использовать пути объезда ремонтных участков. Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения по федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург на майские праздники. Причиной является капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, который предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения. Скриншот «Яндекс Карт» со схемой ремонта трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург Скрин: URA.RU

Строители в сервисе «Яндекс Карты» представили карту, по которой можно увидеть информацию о ходе работ и ограничениях движения на Пермском тракте, где продолжается капитальный ремонт трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. «В настоящее время работы ведутся на 200-м километре трассы вблизи деревни Ильята, где организовано реверсивное движение. На участке с 240 по 241 километр действует ограничение скорости 50 км/ч в связи с дорожными работам. Производится ремонт моста через реку Пут и в районе реки Тюш», — сообщили в департаменте. Дорожные службы рекомендуют заранее выбирать маршруты в праздничные и выходные дни. Также следует использовать пути объезда ремонтных участков. Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения по федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург на майские праздники. Причиной является капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, который предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения.