Свердловские дорожники представили карту об ограничениях движения на Пермском тракте. Скрин

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, пермский тракт, пожар на волчихе
На карте можно видеть все участки ремонта трассы Р-242 Фото:

Строители в сервисе «Яндекс Карты» представили карту, по которой можно увидеть информацию о ходе работ и ограничениях движения на Пермском тракте, где продолжается капитальный ремонт трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«В настоящее время работы ведутся на 200-м километре трассы вблизи деревни Ильята, где организовано реверсивное движение. На участке с 240 по 241 километр действует ограничение скорости 50 км/ч в связи с дорожными работам. Производится ремонт моста через реку Пут и в районе реки Тюш», — сообщили в департаменте.

Дорожные службы рекомендуют заранее выбирать маршруты в праздничные и выходные дни. Также следует использовать пути объезда ремонтных участков.

Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения по федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург на майские праздники. Причиной является капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, который предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения.

Скриншот «Яндекс Карт» со схемой ремонта трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург
Скриншот «Яндекс Карт» со схемой ремонта трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург

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Строители в сервисе «Яндекс Карты» представили карту, по которой можно увидеть информацию о ходе работ и ограничениях движения на Пермском тракте, где продолжается капитальный ремонт трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. «В настоящее время работы ведутся на 200-м километре трассы вблизи деревни Ильята, где организовано реверсивное движение. На участке с 240 по 241 километр действует ограничение скорости 50 км/ч в связи с дорожными работам. Производится ремонт моста через реку Пут и в районе реки Тюш», — сообщили в департаменте. Дорожные службы рекомендуют заранее выбирать маршруты в праздничные и выходные дни. Также следует использовать пути объезда ремонтных участков. Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения по федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург на майские праздники. Причиной является капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, который предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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