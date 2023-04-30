Строители в сервисе «Яндекс Карты» представили карту, по которой можно увидеть информацию о ходе работ и ограничениях движения на Пермском тракте, где продолжается капитальный ремонт трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«В настоящее время работы ведутся на 200-м километре трассы вблизи деревни Ильята, где организовано реверсивное движение. На участке с 240 по 241 километр действует ограничение скорости 50 км/ч в связи с дорожными работам. Производится ремонт моста через реку Пут и в районе реки Тюш», — сообщили в департаменте.
Дорожные службы рекомендуют заранее выбирать маршруты в праздничные и выходные дни. Также следует использовать пути объезда ремонтных участков.
Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения по федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург на майские праздники. Причиной является капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, который предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения.
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