30 апреля 2023

В Миассе вторую неделю разыскивают пропавшего подростка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
Ребенок пропал еще 21 апреля Фото:

В Миассе Челябинской области вторую неделю разыскивают пропавшего 15-летнего юношу. Ребенок пропал еще 21 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда.

«Колодкин Николай Андреевич, 15 лет (2007 г. р.). Пропал в городе Миасс, Челябинская область. С 21 апреля его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

В посте, размещенном волонтерами, указано, что они просят воздержаться от версий произошедшего и озвучивать только свидетельства о возможном местонахождении ребенка. Вполне возможно, что юноша находится в Челябинске.

Ранее волонтеры поискового отряда уточняли, что рост молодого человека составляет 160 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В какой одежде он пропал, пока неизвестно.

Юношу разыскивают по всему региону
Юношу разыскивают по всему региону

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области вторую неделю разыскивают пропавшего 15-летнего юношу. Ребенок пропал еще 21 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда. «Колодкин Николай Андреевич, 15 лет (2007 г. р.). Пропал в городе Миасс, Челябинская область. С 21 апреля его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». В посте, размещенном волонтерами, указано, что они просят воздержаться от версий произошедшего и озвучивать только свидетельства о возможном местонахождении ребенка. Вполне возможно, что юноша находится в Челябинске. Ранее волонтеры поискового отряда уточняли, что рост молодого человека составляет 160 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В какой одежде он пропал, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...