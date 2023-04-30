Ребенок пропал еще 21 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Миассе Челябинской области вторую неделю разыскивают пропавшего 15-летнего юношу. Ребенок пропал еще 21 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда.

«Колодкин Николай Андреевич, 15 лет (2007 г. р.). Пропал в городе Миасс, Челябинская область. С 21 апреля его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

В посте, размещенном волонтерами, указано, что они просят воздержаться от версий произошедшего и озвучивать только свидетельства о возможном местонахождении ребенка. Вполне возможно, что юноша находится в Челябинске.

Ранее волонтеры поискового отряда уточняли, что рост молодого человека составляет 160 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В какой одежде он пропал, пока неизвестно.