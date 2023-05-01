Челябинец выловил в реке Миасс четырехкилограммовую щуку Фото: Официальный сайт Президента РФ

Рыбак из Челябинска выловил щуку весом около четырех килограмм в реке Миасс (Челябинская область). Фотография, где Георгий Спиридонов с сыном держит трофей, появилась в социальных сетях.

«30 апреля съездили на вечернюю рыбалку. Река Миасс», — подписано фото в telegram-канале рыбацкого комитета.

Дома мужчина измерил точный вес щуки. Рыба вышла на три килограмма 845 грамм.

В майские праздники челябинский фотокорреспондент URA.RU вытащил из озера Узункуль пятикилограммового карпа. Вадим Ахметов поймал рыбу с берега, сделал фото, а после отпустил.

Георгий поймал щуку на реке Миасс фото: telegram-канал рыбацкого комитета Челябинской области