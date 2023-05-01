01 мая 2023

Челябинец выловил гигантскую щуку на рыбалке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпуск Владимира Путина в Тыве, улов, щука, рыба
Челябинец выловил в реке Миасс четырехкилограммовую щуку Фото:

Рыбак из Челябинска выловил щуку весом около четырех килограмм в реке Миасс (Челябинская область). Фотография, где Георгий Спиридонов с сыном держит трофей, появилась в социальных сетях.

«30 апреля съездили на вечернюю рыбалку. Река Миасс», — подписано фото в telegram-канале рыбацкого комитета.

Дома мужчина измерил точный вес щуки. Рыба вышла на три килограмма 845 грамм.

В майские праздники челябинский фотокорреспондент URA.RU вытащил из озера Узункуль пятикилограммового карпа. Вадим Ахметов поймал рыбу с берега, сделал фото, а после отпустил.

Георгий поймал щуку на реке Миасс
Георгий поймал щуку на реке Миасс
Вес щуки составил 3 кг 845 грамм
Вес щуки составил 3 кг 845 грамм

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Рыбак из Челябинска выловил щуку весом около четырех килограмм в реке Миасс (Челябинская область). Фотография, где Георгий Спиридонов с сыном держит трофей, появилась в социальных сетях. «30 апреля съездили на вечернюю рыбалку. Река Миасс», — подписано фото в telegram-канале рыбацкого комитета. Дома мужчина измерил точный вес щуки. Рыба вышла на три килограмма 845 грамм. В майские праздники челябинский фотокорреспондент URA.RU вытащил из озера Узункуль пятикилограммового карпа. Вадим Ахметов поймал рыбу с берега, сделал фото, а после отпустил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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