Карпа Вадим Ахметов после съемки отпустил
Фотокорреспондент челябинской редакции URA.RU поймал на озере Узункуль пятикилограммового карпа. Тащить рыбу из холодной воды пришлось четыре минуты.
«Ловил карпа с берега на поплавок. Тащил три-четыре минуты. Вода холодная, поэтому рыба сопротивлялась несильно», — рассказал Вадим Ахметов.
Он сделал фотографию с уловом, после чего отпустил карпа. В качестве добычи Ахметов забрал рыбу поменьше весом.
Ранее сообщалось, что челябинец выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях.
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