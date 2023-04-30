30 апреля 2023
29 апреля 2023

Челябинский фотокорреспондент URA.RU поймал пятикилограммового карпа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбалка, Вадим Ахметов
Карпа Вадим Ахметов после съемки отпустил Фото:

Фотокорреспондент челябинской редакции URA.RU поймал на озере Узункуль пятикилограммового карпа. Тащить рыбу из холодной воды пришлось четыре минуты.

«Ловил карпа с берега на поплавок. Тащил три-четыре минуты. Вода холодная, поэтому рыба сопротивлялась несильно», — рассказал Вадим Ахметов.

Он сделал фотографию с уловом, после чего отпустил карпа. В качестве добычи Ахметов забрал рыбу поменьше весом.

Ранее сообщалось, что челябинец выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях.

Рыбалка, Вадим Ахметов
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фотокорреспондент челябинской редакции URA.RU поймал на озере Узункуль пятикилограммового карпа. Тащить рыбу из холодной воды пришлось четыре минуты. «Ловил карпа с берега на поплавок. Тащил три-четыре минуты. Вода холодная, поэтому рыба сопротивлялась несильно», — рассказал Вадим Ахметов. Он сделал фотографию с уловом, после чего отпустил карпа. В качестве добычи Ахметов забрал рыбу поменьше весом. Ранее сообщалось, что челябинец выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...