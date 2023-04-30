Челябинский фотокорреспондент URA.RU поймал пятикилограммового карпа. Фото

01 мая 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Карпа Вадим Ахметов после съемки отпустил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фотокорреспондент челябинской редакции URA.RU поймал на озере Узункуль пятикилограммового карпа. Тащить рыбу из холодной воды пришлось четыре минуты. «Ловил карпа с берега на поплавок. Тащил три-четыре минуты. Вода холодная, поэтому рыба сопротивлялась несильно», — рассказал Вадим Ахметов. Он сделал фотографию с уловом, после чего отпустил карпа. В качестве добычи Ахметов забрал рыбу поменьше весом. Ранее сообщалось, что челябинец выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фотокорреспондент челябинской редакции URA.RU поймал на озере Узункуль пятикилограммового карпа. Тащить рыбу из холодной воды пришлось четыре минуты. «Ловил карпа с берега на поплавок. Тащил три-четыре минуты. Вода холодная, поэтому рыба сопротивлялась несильно», — рассказал Вадим Ахметов. Он сделал фотографию с уловом, после чего отпустил карпа. В качестве добычи Ахметов забрал рыбу поменьше весом. Ранее сообщалось, что челябинец выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях.