В ХМАО осудили экс-полицейскую за мошенничество с пенсией

02 мая 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Подсудимой назначили штраф Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывшую сотрудницу полиции из Октябрьского района осудили за мошенничество. Подсудимая получала северную пенсию, хотя жила в другом регионе, сообщили в прокуратуре Югры. «Будучи зарегистрированной в Октябрьском районе, подсудимая выехала на постоянное проживание за пределы местности, приравненной к районам Крайнего Севера. При этом о факте перемены своего места жительства она не сообщила в УМВД России по ХМАО-Югре. Используя регистрацию на территории региона, подсудимая продолжила получать пенсию с применением районного коэффициента», — говорится на сайте ведомства. Подсудимой назначили штраф. Женщине удалось незаконно получить около 300 тысяч рублей. В итоге деньги удержали из пенсии подсудимой.

Бывшую сотрудницу полиции из Октябрьского района осудили за мошенничество. Подсудимая получала северную пенсию, хотя жила в другом регионе, сообщили в прокуратуре Югры. «Будучи зарегистрированной в Октябрьском районе, подсудимая выехала на постоянное проживание за пределы местности, приравненной к районам Крайнего Севера. При этом о факте перемены своего места жительства она не сообщила в УМВД России по ХМАО-Югре. Используя регистрацию на территории региона, подсудимая продолжила получать пенсию с применением районного коэффициента», — говорится на сайте ведомства. Подсудимой назначили штраф. Женщине удалось незаконно получить около 300 тысяч рублей. В итоге деньги удержали из пенсии подсудимой.