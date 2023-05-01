01 мая 2023
30 апреля 2023

В ХМАО осудили экс-полицейскую за мошенничество с пенсией

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Подсудимой назначили штраф Фото:

Бывшую сотрудницу полиции из Октябрьского района осудили за мошенничество. Подсудимая получала северную пенсию, хотя жила в другом регионе, сообщили в прокуратуре Югры.

«Будучи зарегистрированной в Октябрьском районе, подсудимая выехала на постоянное проживание за пределы местности, приравненной к районам Крайнего Севера. При этом о факте перемены своего места жительства она не сообщила в УМВД России по ХМАО-Югре. Используя регистрацию на территории региона, подсудимая продолжила получать пенсию с применением районного коэффициента», — говорится на сайте ведомства. Подсудимой назначили штраф.

Женщине удалось незаконно получить около 300 тысяч рублей. В итоге деньги удержали из пенсии подсудимой.

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Бывшую сотрудницу полиции из Октябрьского района осудили за мошенничество. Подсудимая получала северную пенсию, хотя жила в другом регионе, сообщили в прокуратуре Югры. «Будучи зарегистрированной в Октябрьском районе, подсудимая выехала на постоянное проживание за пределы местности, приравненной к районам Крайнего Севера. При этом о факте перемены своего места жительства она не сообщила в УМВД России по ХМАО-Югре. Используя регистрацию на территории региона, подсудимая продолжила получать пенсию с применением районного коэффициента», — говорится на сайте ведомства. Подсудимой назначили штраф. Женщине удалось незаконно получить около 300 тысяч рублей. В итоге деньги удержали из пенсии подсудимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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