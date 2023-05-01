01 мая 2023

Свердловская больница заплатит миллионы родственникам умершей роженицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал больницу выплатить почти 9 миллионов рублей Фото:

Семья погибшей роженицы из Нижних Серег отсудила около 9 млн рублей компенсации морального вреда у ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница». Об этом сообщает Свердловский областной суд. В феврале 2019 года в Нижнесергинской больнице во время родов умерла молодая женщина. В августе 2022 года Нижнесергинский районный суд признал акушера-гинеколога родового отделения виновной в причинении смерти по неосторожности.

«Родственники погибшей женщины обратились в суд с иском к медучреждению, министерству здравоохранения области о компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с больницы компенсацию в размере 2 млн рублей каждому. В пользу дочери погибшей взыскана сумма в размере 3 млн рублей, в пользу мужа — 1,5 млн рублей. Также в счет возмещения вреда в связи с потерей кормильца с больницы взыскано 464 896 рублей. Суд обязал больницу выплачивать супругу погибшей по 12 913 рублей ежемесячно в счет возмещения вреда в связи с потерей кормильца. Ответчику предстоит выплатить семье погибшей роженицы порядка 9 млн рублей», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в центральной горбольнице №24 Екатеринбурга скончался 90-летний труженик тыла Великой Отечественной войны Валентин Мурашов. Семья ветерана планирует обратиться в прокуратуру, чтобы в больнице провели служебную проверку.

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Семья погибшей роженицы из Нижних Серег отсудила около 9 млн рублей компенсации морального вреда у ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница». Об этом сообщает Свердловский областной суд. В феврале 2019 года в Нижнесергинской больнице во время родов умерла молодая женщина. В августе 2022 года Нижнесергинский районный суд признал акушера-гинеколога родового отделения виновной в причинении смерти по неосторожности. «Родственники погибшей женщины обратились в суд с иском к медучреждению, министерству здравоохранения области о компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с больницы компенсацию в размере 2 млн рублей каждому. В пользу дочери погибшей взыскана сумма в размере 3 млн рублей, в пользу мужа — 1,5 млн рублей. Также в счет возмещения вреда в связи с потерей кормильца с больницы взыскано 464 896 рублей. Суд обязал больницу выплачивать супругу погибшей по 12 913 рублей ежемесячно в счет возмещения вреда в связи с потерей кормильца. Ответчику предстоит выплатить семье погибшей роженицы порядка 9 млн рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в центральной горбольнице №24 Екатеринбурга скончался 90-летний труженик тыла Великой Отечественной войны Валентин Мурашов. Семья ветерана планирует обратиться в прокуратуру, чтобы в больнице провели служебную проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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