Уральские бизнесмены застраивают города, несмотря на федеральные тренды

Девелоперы Екатеринбурга и Тюмени продолжают застраивать города новыми жилыми комплексами, несмотря на сокращение проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
«Екатеринбургские и тюменские рынки недвижимости продолжают наращивать объем проектов в работе в 2023 году, несмотря на то, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар наоборот сокращают застройки новых объектов», — сказал Михаил Хорьков в своем telegram-канале REBURG. Также Новосибирск, Уфа и Ростов-на-Дону вошли в список городов, идущих наперекор федеральным трендам.
Руководитель аналитического отдела УПН отметил, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар формируют 31% строящегося в России жилья. «Еще 50% — 11 городов», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что московский тренд рынка недвижимости дошел до Свердловской области. Причиной послужил рост требований жителей региона к аренде квартир.
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