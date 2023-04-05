Уральские бизнесмены застраивают города, несмотря на федеральные тренды

05 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Екатеринбург и Тюмень продолжают наращивать объем проектов недвижимости в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девелоперы Екатеринбурга и Тюмени продолжают застраивать города новыми жилыми комплексами, несмотря на сокращение проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. «Екатеринбургские и тюменские рынки недвижимости продолжают наращивать объем проектов в работе в 2023 году, несмотря на то, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар наоборот сокращают застройки новых объектов», — сказал Михаил Хорьков в своем telegram-канале REBURG. Также Новосибирск, Уфа и Ростов-на-Дону вошли в список городов, идущих наперекор федеральным трендам. Руководитель аналитического отдела УПН отметил, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар формируют 31% строящегося в России жилья. «Еще 50% — 11 городов», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что московский тренд рынка недвижимости дошел до Свердловской области. Причиной послужил рост требований жителей региона к аренде квартир.

Девелоперы Екатеринбурга и Тюмени продолжают застраивать города новыми жилыми комплексами, несмотря на сокращение проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. «Екатеринбургские и тюменские рынки недвижимости продолжают наращивать объем проектов в работе в 2023 году, несмотря на то, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар наоборот сокращают застройки новых объектов», — сказал Михаил Хорьков в своем telegram-канале REBURG. Также Новосибирск, Уфа и Ростов-на-Дону вошли в список городов, идущих наперекор федеральным трендам. Руководитель аналитического отдела УПН отметил, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар формируют 31% строящегося в России жилья. «Еще 50% — 11 городов», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что московский тренд рынка недвижимости дошел до Свердловской области. Причиной послужил рост требований жителей региона к аренде квартир.