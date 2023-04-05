Уральские бизнесмены застраивают города, несмотря на федеральные тренды

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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, строительная площадка, строительство, стройка, ТАДК
Екатеринбург и Тюмень продолжают наращивать объем проектов недвижимости в 2023 году Фото:

Девелоперы Екатеринбурга и Тюмени продолжают застраивать города новыми жилыми комплексами, несмотря на сокращение проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

«Екатеринбургские и тюменские рынки недвижимости продолжают наращивать объем проектов в работе в 2023 году, несмотря на то, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар наоборот сокращают застройки новых объектов», — сказал Михаил Хорьков в своем telegram-канале REBURG. Также Новосибирск, Уфа и Ростов-на-Дону вошли в список городов, идущих наперекор федеральным трендам.

Руководитель аналитического отдела УПН отметил, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар формируют 31% строящегося в России жилья. «Еще 50% — 11 городов», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что московский тренд рынка недвижимости дошел до Свердловской области. Причиной послужил рост требований жителей региона к аренде квартир.

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Девелоперы Екатеринбурга и Тюмени продолжают застраивать города новыми жилыми комплексами, несмотря на сокращение проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. «Екатеринбургские и тюменские рынки недвижимости продолжают наращивать объем проектов в работе в 2023 году, несмотря на то, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар наоборот сокращают застройки новых объектов», — сказал Михаил Хорьков в своем telegram-канале REBURG. Также Новосибирск, Уфа и Ростов-на-Дону вошли в список городов, идущих наперекор федеральным трендам. Руководитель аналитического отдела УПН отметил, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодар формируют 31% строящегося в России жилья. «Еще 50% — 11 городов», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что московский тренд рынка недвижимости дошел до Свердловской области. Причиной послужил рост требований жителей региона к аренде квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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