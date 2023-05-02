Пермяк похитил из магазина деньги, собранные для солдат на СВО. Видео

03 мая 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Пермяк украл пожертвования, которые лежали у кассы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В одном из магазинов Березников (Пермский край) местный житель похитил коробку с пожертвованиями для фонда на спецоперацию. Об этом сообщает telegarm-канал «Благотворительный Фонд Добровольцы Донбасса». «Уважаемые друзья и соратники! Сообщаем вам, что сегодня из магазина в городе Березники по адресу улица Мира,44 был похищен ящик для сбора средств на СВО нашего фонда», — сообщается в telegram-канале. На видео молодой человек берет коробку с пожертвованиями и уходит, пока его никто не видит. Как рассказали URA.RU представители фонда, они планируют найти похитителя своими силами, поэтому призывают всех неравнодушных помочь. Заявления в полицию пока не подавали.

В одном из магазинов Березников (Пермский край) местный житель похитил коробку с пожертвованиями для фонда на спецоперацию. Об этом сообщает telegarm-канал «Благотворительный Фонд Добровольцы Донбасса». «Уважаемые друзья и соратники! Сообщаем вам, что сегодня из магазина в городе Березники по адресу улица Мира,44 был похищен ящик для сбора средств на СВО нашего фонда», — сообщается в telegram-канале. На видео молодой человек берет коробку с пожертвованиями и уходит, пока его никто не видит. Как рассказали URA.RU представители фонда, они планируют найти похитителя своими силами, поэтому призывают всех неравнодушных помочь. Заявления в полицию пока не подавали.