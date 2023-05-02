02 мая 2023

Пермяк похитил из магазина деньги, собранные для солдат на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Деньги. Тюмень, банк, хранение денег, деньги, наличные, банка
Пермяк украл пожертвования, которые лежали у кассы Фото:

В одном из магазинов Березников (Пермский край) местный житель похитил коробку с пожертвованиями для фонда на спецоперацию. Об этом сообщает telegarm-канал «Благотворительный Фонд Добровольцы Донбасса».

«Уважаемые друзья и соратники! Сообщаем вам, что сегодня из магазина в городе Березники по адресу улица Мира,44 был похищен ящик для сбора средств на СВО нашего фонда», — сообщается в telegram-канале. На видео молодой человек берет коробку с пожертвованиями и уходит, пока его никто не видит.

Как рассказали URA.RU представители фонда, они планируют найти похитителя своими силами, поэтому призывают всех неравнодушных помочь. Заявления в полицию пока не подавали.

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В одном из магазинов Березников (Пермский край) местный житель похитил коробку с пожертвованиями для фонда на спецоперацию. Об этом сообщает telegarm-канал «Благотворительный Фонд Добровольцы Донбасса». «Уважаемые друзья и соратники! Сообщаем вам, что сегодня из магазина в городе Березники по адресу улица Мира,44 был похищен ящик для сбора средств на СВО нашего фонда», — сообщается в telegram-канале. На видео молодой человек берет коробку с пожертвованиями и уходит, пока его никто не видит. Как рассказали URA.RU представители фонда, они планируют найти похитителя своими силами, поэтому призывают всех неравнодушных помочь. Заявления в полицию пока не подавали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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