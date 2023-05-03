Niletto зажег на полуфинале Кубка России в Екатеринбурге

Niletto выступил на «Екатеринбург Арене» перед игрой «Урала»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нилетто (NILETTO) в Зелёной роще. Екатеринбург , татуировка, niletto, нилетто
Niletto выступил на «Екатеринбург Арене» Фото:

Певец Niletto выступил перед десятками тысяч екатеринбуржцев, пришедших на решающий матч за право сыграть в Суперфинале Кубка России по футболу между «Уралом» и ЦСКА. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Niletto спел несколько песен перед матчем „Урал“ — ЦСКА, также фанаты увидели выступление оркестра UralBand. На „Екатеринбург Арене“ устроили шоу в стиле вселенной Star Wars с битвой роботов аквагримом и другими аттракционами», — рассказал корреспондент URA.RU.

Выступление певца стало разогревом перед ответным финальным матчем Пути РПЛ, первая встреча в Москве между «Уралом» и ЦСКА завершилась со счетом 1:1. Матч на «Екатеринбург Арене» решит, кто выйдет в Суперфинал Кубка России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге раскупили все билеты на решающий матч между «Уралом» и ЦСКА. На трибунах будет присутствовать более 30 тысяч человек, попасть на матч можно было без Fan ID.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Niletto выступил перед десятками тысяч екатеринбуржцев, пришедших на решающий матч за право сыграть в Суперфинале Кубка России по футболу между «Уралом» и ЦСКА. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Niletto спел несколько песен перед матчем „Урал“ — ЦСКА, также фанаты увидели выступление оркестра UralBand. На „Екатеринбург Арене“ устроили шоу в стиле вселенной Star Wars с битвой роботов аквагримом и другими аттракционами», — рассказал корреспондент URA.RU. Выступление певца стало разогревом перед ответным финальным матчем Пути РПЛ, первая встреча в Москве между «Уралом» и ЦСКА завершилась со счетом 1:1. Матч на «Екатеринбург Арене» решит, кто выйдет в Суперфинал Кубка России. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге раскупили все билеты на решающий матч между «Уралом» и ЦСКА. На трибунах будет присутствовать более 30 тысяч человек, попасть на матч можно было без Fan ID.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...