Niletto зажег на полуфинале Кубка России в Екатеринбурге

Niletto выступил на «Екатеринбург Арене» перед игрой «Урала»

03 мая 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Niletto выступил на «Екатеринбург Арене» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Певец Niletto выступил перед десятками тысяч екатеринбуржцев, пришедших на решающий матч за право сыграть в Суперфинале Кубка России по футболу между «Уралом» и ЦСКА. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Niletto спел несколько песен перед матчем „Урал“ — ЦСКА, также фанаты увидели выступление оркестра UralBand. На „Екатеринбург Арене“ устроили шоу в стиле вселенной Star Wars с битвой роботов аквагримом и другими аттракционами», — рассказал корреспондент URA.RU. Выступление певца стало разогревом перед ответным финальным матчем Пути РПЛ, первая встреча в Москве между «Уралом» и ЦСКА завершилась со счетом 1:1. Матч на «Екатеринбург Арене» решит, кто выйдет в Суперфинал Кубка России. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге раскупили все билеты на решающий матч между «Уралом» и ЦСКА. На трибунах будет присутствовать более 30 тысяч человек, попасть на матч можно было без Fan ID. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

Певец Niletto выступил перед десятками тысяч екатеринбуржцев, пришедших на решающий матч за право сыграть в Суперфинале Кубка России по футболу между «Уралом» и ЦСКА. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Niletto спел несколько песен перед матчем „Урал“ — ЦСКА, также фанаты увидели выступление оркестра UralBand. На „Екатеринбург Арене“ устроили шоу в стиле вселенной Star Wars с битвой роботов аквагримом и другими аттракционами», — рассказал корреспондент URA.RU. Выступление певца стало разогревом перед ответным финальным матчем Пути РПЛ, первая встреча в Москве между «Уралом» и ЦСКА завершилась со счетом 1:1. Матч на «Екатеринбург Арене» решит, кто выйдет в Суперфинал Кубка России. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге раскупили все билеты на решающий матч между «Уралом» и ЦСКА. На трибунах будет присутствовать более 30 тысяч человек, попасть на матч можно было без Fan ID.