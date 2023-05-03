В Екатеринбурге футбольный фанат сделал предложение своей девушке во время матча «Урал» — ЦСКА. Видео

03 мая 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

На стадионе «Екатеринбург-Арена» мужчина сделал предложение своей девушке Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Екатеринбурга сделал предложение своей девушке во время матча ФК «Урал» против ЦСКА. Сегодня в уральской столице ЦСКА и «Урал» определят первого финалиста Фонбет Кубка России в финале Пути РПЛ. «На стадионе „Екатеринбург-Арена“ мужчина не терял зря время и сделал предложение своей даме сердца. Девушка ответила согласием на предложение стать женой. Зал встретил инициативу жениха громкими аплодисментами», — передает журналист URA.RU с места события. Ранее URA.RU писало, что певец Niletto выступил перед десятками тысяч екатеринбуржцев, которые пришли на матч за право сыграть в Суперфинале Кубка России по футболу между «Уралом» и ЦСКА. На «Екатеринбург Арене» устроили шоу в стиле вселенной Star Wars. Видео: ИА «Уральский меридиан»

Житель Екатеринбурга сделал предложение своей девушке во время матча ФК «Урал» против ЦСКА. Сегодня в уральской столице ЦСКА и «Урал» определят первого финалиста Фонбет Кубка России в финале Пути РПЛ. «На стадионе „Екатеринбург-Арена“ мужчина не терял зря время и сделал предложение своей даме сердца. Девушка ответила согласием на предложение стать женой. Зал встретил инициативу жениха громкими аплодисментами», — передает журналист URA.RU с места события. Ранее URA.RU писало, что певец Niletto выступил перед десятками тысяч екатеринбуржцев, которые пришли на матч за право сыграть в Суперфинале Кубка России по футболу между «Уралом» и ЦСКА. На «Екатеринбург Арене» устроили шоу в стиле вселенной Star Wars. Видео: ИА «Уральский меридиан»