Житель Екатеринбурга сделал предложение своей девушке во время матча ФК «Урал» против ЦСКА. Сегодня в уральской столице ЦСКА и «Урал» определят первого финалиста Фонбет Кубка России в финале Пути РПЛ.
«На стадионе „Екатеринбург-Арена“ мужчина не терял зря время и сделал предложение своей даме сердца. Девушка ответила согласием на предложение стать женой. Зал встретил инициативу жениха громкими аплодисментами», — передает журналист URA.RU с места события.
Ранее URA.RU писало, что певец Niletto выступил перед десятками тысяч екатеринбуржцев, которые пришли на матч за право сыграть в Суперфинале Кубка России по футболу между «Уралом» и ЦСКА. На «Екатеринбург Арене» устроили шоу в стиле вселенной Star Wars.
Видео: ИА «Уральский меридиан»
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