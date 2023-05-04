В микрорайоне Челябинска вспыхнул пожар. Фото

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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, огонь, лесной пожар, пожар в поле, горит трава, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
На тушение травы брошены силы подразделения МЧС Фото:

В поселке Федоровка Советского района Челябинска горит сухостой. Фотографией дыма, который видно в стороне микрорайона АМЗ, поделился читатель telegram-канала «Челябинск, который смог».

«Пожар в стороне Уфимского тракта. Видно у АМЗ, выезда из города», — сообщили «Челябинску, который смог».

В МЧС сообщили, что предметом горения стала трава. На месте работают подразделения ведомства.

В поселке Федоровка загорелась сухая трава
В поселке Федоровка загорелась сухая трава

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В поселке Федоровка Советского района Челябинска горит сухостой. Фотографией дыма, который видно в стороне микрорайона АМЗ, поделился читатель telegram-канала «Челябинск, который смог». «Пожар в стороне Уфимского тракта. Видно у АМЗ, выезда из города», — сообщили «Челябинску, который смог». В МЧС сообщили, что предметом горения стала трава. На месте работают подразделения ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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