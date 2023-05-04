На тушение травы брошены силы подразделения МЧС
В поселке Федоровка Советского района Челябинска горит сухостой. Фотографией дыма, который видно в стороне микрорайона АМЗ, поделился читатель telegram-канала «Челябинск, который смог».
«Пожар в стороне Уфимского тракта. Видно у АМЗ, выезда из города», — сообщили «
В МЧС сообщили, что предметом горения стала трава. На месте работают подразделения ведомства.
В поселке Федоровка загорелась сухая трава
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