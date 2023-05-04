В микрорайоне Челябинска вспыхнул пожар. Фото

04 мая 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

На тушение травы брошены силы подразделения МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Федоровка Советского района Челябинска горит сухостой. Фотографией дыма, который видно в стороне микрорайона АМЗ, поделился читатель telegram-канала «Челябинск, который смог». «Пожар в стороне Уфимского тракта. Видно у АМЗ, выезда из города», — сообщили « Челябинску, который смог» . В МЧС сообщили, что предметом горения стала трава. На месте работают подразделения ведомства. В поселке Федоровка загорелась сухая трава фото: читатель telegram-канала «Челябинск, который смог»

В поселке Федоровка Советского района Челябинска горит сухостой. Фотографией дыма, который видно в стороне микрорайона АМЗ, поделился читатель telegram-канала «Челябинск, который смог». «Пожар в стороне Уфимского тракта. Видно у АМЗ, выезда из города», — сообщили «Челябинску, который смог». В МЧС сообщили, что предметом горения стала трава. На месте работают подразделения ведомства.