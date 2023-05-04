04 мая 2023
03 мая 2023

В Прикамье открылась выставка в поддержку мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
В Прикамье губернатор Махонин побывал на выставке «Жены героев» Фото:

В Перми открылась выставка «Жены героев». За каждым портретом стоит история о женской стойкости, терпении и мудрости. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор края Дмитрий Махонин.

«Познакомился с героинями выставки. Одна из них — Анастасия Вяткина. Она с первых же дней начала активно помогать мобилизованному супругу и всем бойцам из его подразделения. Анастасия организовала сбор гуманитарной помощи, сплотила всех жен Краснокамска, чьи мужья также оказались на передовой», — написал в посте Махонин.

По славам губернатора Прикамья, открытие выставки «Жены героев» является правильным и очень трогательным способом поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. Посетить выставку можно в историческом парке «Россия-моя история». «Женщины — это надежный тыл, любовь и преданность. Они поддерживают выбор своих мужей, отцов и братьев — защищать Родину», — рассказал Махонин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) прошла фотовыставка «Жены героев». Выставка была открыта к Дню защитника Отечества.

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В Перми открылась выставка «Жены героев». За каждым портретом стоит история о женской стойкости, терпении и мудрости. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор края Дмитрий Махонин. «Познакомился с героинями выставки. Одна из них — Анастасия Вяткина. Она с первых же дней начала активно помогать мобилизованному супругу и всем бойцам из его подразделения. Анастасия организовала сбор гуманитарной помощи, сплотила всех жен Краснокамска, чьи мужья также оказались на передовой», — написал в посте Махонин. По славам губернатора Прикамья, открытие выставки «Жены героев» является правильным и очень трогательным способом поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. Посетить выставку можно в историческом парке «Россия-моя история». «Женщины — это надежный тыл, любовь и преданность. Они поддерживают выбор своих мужей, отцов и братьев — защищать Родину», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) прошла фотовыставка «Жены героев». Выставка была открыта к Дню защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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