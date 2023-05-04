В Прикамье открылась выставка в поддержку мобилизованных

04 мая 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

В Прикамье губернатор Махонин побывал на выставке «Жены героев» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми открылась выставка «Жены героев». За каждым портретом стоит история о женской стойкости, терпении и мудрости. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор края Дмитрий Махонин. «Познакомился с героинями выставки. Одна из них — Анастасия Вяткина. Она с первых же дней начала активно помогать мобилизованному супругу и всем бойцам из его подразделения. Анастасия организовала сбор гуманитарной помощи, сплотила всех жен Краснокамска, чьи мужья также оказались на передовой», — написал в посте Махонин. По славам губернатора Прикамья, открытие выставки «Жены героев» является правильным и очень трогательным способом поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. Посетить выставку можно в историческом парке «Россия-моя история». «Женщины — это надежный тыл, любовь и преданность. Они поддерживают выбор своих мужей, отцов и братьев — защищать Родину», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) прошла фотовыставка «Жены героев». Выставка была открыта к Дню защитника Отечества.

В Перми открылась выставка «Жены героев». За каждым портретом стоит история о женской стойкости, терпении и мудрости. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор края Дмитрий Махонин. «Познакомился с героинями выставки. Одна из них — Анастасия Вяткина. Она с первых же дней начала активно помогать мобилизованному супругу и всем бойцам из его подразделения. Анастасия организовала сбор гуманитарной помощи, сплотила всех жен Краснокамска, чьи мужья также оказались на передовой», — написал в посте Махонин. По славам губернатора Прикамья, открытие выставки «Жены героев» является правильным и очень трогательным способом поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. Посетить выставку можно в историческом парке «Россия-моя история». «Женщины — это надежный тыл, любовь и преданность. Они поддерживают выбор своих мужей, отцов и братьев — защищать Родину», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) прошла фотовыставка «Жены героев». Выставка была открыта к Дню защитника Отечества.