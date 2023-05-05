Авиакомпания «Победа» начнет кормить пассажиров

05 мая 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

На борту лоукостеров появится горячее питание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Победа» летом планирует начать продавать пассажирам питание у выхода на посадку. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Это долгожданная услуга для наших клиентов. Мы рады сделать перелеты „Победой“ еще комфортнее и приятнее. Для этого мы предложим нашим клиентам свежие ресторанные блюда отличного качества, которые путешественники смогут забрать с собой при выходе на посадку и съесть во время полета», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Услуга будет предоставляться за дополнительную плату. Цены пока находятся в разработке. Предполагается, что блюда будут готовиться за 1-1,5 часа до вылета. «Победа» — российский лоукостер. Компания стремится максимально снизить цены на билеты, поэтому в перечне ее услуг никогда не было питания. Кроме того, авиакомпания не раз была замешана в скандалах. Так, в марте «Победа» не допустила на борт инвалида из-за нестандартного аккумулятора его кресла, передает телеканал 360.

Авиакомпания «Победа» летом планирует начать продавать пассажирам питание у выхода на посадку. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Это долгожданная услуга для наших клиентов. Мы рады сделать перелеты „Победой“ еще комфортнее и приятнее. Для этого мы предложим нашим клиентам свежие ресторанные блюда отличного качества, которые путешественники смогут забрать с собой при выходе на посадку и съесть во время полета», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Услуга будет предоставляться за дополнительную плату. Цены пока находятся в разработке. Предполагается, что блюда будут готовиться за 1-1,5 часа до вылета. «Победа» — российский лоукостер. Компания стремится максимально снизить цены на билеты, поэтому в перечне ее услуг никогда не было питания. Кроме того, авиакомпания не раз была замешана в скандалах. Так, в марте «Победа» не допустила на борт инвалида из-за нестандартного аккумулятора его кресла, передает телеканал 360.