РВ: военные РФ устроили «огненный ад» для ВСУ в Бахмуте. Видео 06 мая 2023 в 01:38 Размер текста - 17 + В соцсетях предполагают, что залпы были из РСЗО «Град» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие ударили залпами из РСЗО «Град» по одному из подразделений Вооруженных сил Украины в Бахмуте. В соцсетях удар ВС РФ назвали «огненным адом». «Огненный ад в Бахмуте. В темное время суток залпами из РСЗО „Град“ накрыли один из последних кварталов с вражескими силами», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Удары из реактивной установки «Град» по боевикам ВСУ прошли в ночь на 6 мая. В соцсетях предполагают, что залпы огня пришлись на район со специальными боеприпасами украинских военнослужащих. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военнослужащие ударили залпами из РСЗО «Град» по одному из подразделений Вооруженных сил Украины в Бахмуте. В соцсетях удар ВС РФ назвали «огненным адом». «Огненный ад в Бахмуте. В темное время суток залпами из РСЗО „Град“ накрыли один из последних кварталов с вражескими силами», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Удары из реактивной установки «Град» по боевикам ВСУ прошли в ночь на 6 мая. В соцсетях предполагают, что залпы огня пришлись на район со специальными боеприпасами украинских военнослужащих. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям