05 мая 2023

РВ: военные РФ устроили «огненный ад» для ВСУ в Бахмуте. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
В соцсетях предполагают, что залпы были из РСЗО «Град» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие ударили залпами из РСЗО «Град» по одному из подразделений Вооруженных сил Украины в Бахмуте. В соцсетях удар ВС РФ назвали «огненным адом».

«Огненный ад в Бахмуте. В темное время суток залпами из РСЗО „Град“ накрыли один из последних кварталов с вражескими силами», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Удары из реактивной установки «Град» по боевикам ВСУ прошли в ночь на 6 мая. В соцсетях предполагают, что залпы огня пришлись на район со специальными боеприпасами украинских военнослужащих.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Российские военнослужащие ударили залпами из РСЗО «Град» по одному из подразделений Вооруженных сил Украины в Бахмуте. В соцсетях удар ВС РФ назвали «огненным адом». «Огненный ад в Бахмуте. В темное время суток залпами из РСЗО „Град“ накрыли один из последних кварталов с вражескими силами», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Удары из реактивной установки «Град» по боевикам ВСУ прошли в ночь на 6 мая. В соцсетях предполагают, что залпы огня пришлись на район со специальными боеприпасами украинских военнослужащих. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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