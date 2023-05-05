Российские военнослужащие ударили залпами из РСЗО «Град» по одному из подразделений Вооруженных сил Украины в Бахмуте. В соцсетях удар ВС РФ назвали «огненным адом».
«Огненный ад в Бахмуте. В темное время суток залпами из РСЗО „Град“ накрыли один из последних кварталов с вражескими силами», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Удары из реактивной установки «Град» по боевикам ВСУ прошли в ночь на 6 мая. В соцсетях предполагают, что залпы огня пришлись на район со специальными боеприпасами украинских военнослужащих.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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