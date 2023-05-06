Пользователи Twitter раскритиковали «украинские платья» жены и внучки Байдена на коронации Карла III

06 мая 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter заметили украинский флаг в нарядах девушек Фото: AP/TASS На коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне жена и внучка президента США Джо Байдена появились в платьях в цветах украинского флага. Пользователи Twitter, среди которых известная американская консервативная юристка Дженна Эллис, осудили цвета нарядов. «Первая леди Америки представляет Украину, а не Америку, находясь в Великобритании. Демократы ненавидят Америку», — написала Дженна Эллис. «Эти наряды выглядят так, будто материал был сделан из гостиничных портьер», — отметил другой пользователь. «Они умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу», — подметил Крис Таббс. «Это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа», — отметил другой пользователь. «Да, вся Демократическая партия ненавидит Америку, потому что первая леди носила синее», — поделился мнением пользователь с ником Potential Theist. Другой владелец аккаунта в Twitter заявил, что дамы думали, что приехали на встречу к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Коронация Карл III проходила в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В этот день он официально стал новым королем Великобритании. Такое мероприятие проходит в Великобритании впервые за 70 лет.

На коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне жена и внучка президента США Джо Байдена появились в платьях в цветах украинского флага. Пользователи Twitter, среди которых известная американская консервативная юристка Дженна Эллис, осудили цвета нарядов. «Первая леди Америки представляет Украину, а не Америку, находясь в Великобритании. Демократы ненавидят Америку», — написала Дженна Эллис. «Эти наряды выглядят так, будто материал был сделан из гостиничных портьер», — отметил другой пользователь. «Они умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу», — подметил Крис Таббс. «Это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа», — отметил другой пользователь. «Да, вся Демократическая партия ненавидит Америку, потому что первая леди носила синее», — поделился мнением пользователь с ником Potential Theist. Другой владелец аккаунта в Twitter заявил, что дамы думали, что приехали на встречу к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Коронация Карл III проходила в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В этот день он официально стал новым королем Великобритании. Такое мероприятие проходит в Великобритании впервые за 70 лет.