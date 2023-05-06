06 мая 2023
05 мая 2023

Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом , смог в городе, смог над городом
Жители районов Екатеринбурга жалуются на запах гари Фото:

Жители всех районов Екатеринбурга массово жалуются на запах гари. Местные отмечают в соцсетях, что сильнее всего он ощущается на Уралмаше и Эльмаше.

«Уралмаш и Эльмаш затянуло гарью. Дышать нечем», — написал екатеринбуржец в соцсети.

Раннее стало известно, что в Первомайском загорелся склад с порохом. Из-за этого местные власти начали эвакуацию людей. По данным РИА Новости, на складах с порохом прогремели взрывы. Спасатели ликвидируют крупный пожар в поселке.

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Жители всех районов Екатеринбурга массово жалуются на запах гари. Местные отмечают в соцсетях, что сильнее всего он ощущается на Уралмаше и Эльмаше. «Уралмаш и Эльмаш затянуло гарью. Дышать нечем», — написал екатеринбуржец в соцсети. Раннее стало известно, что в Первомайском загорелся склад с порохом. Из-за этого местные власти начали эвакуацию людей. По данным РИА Новости, на складах с порохом прогремели взрывы. Спасатели ликвидируют крупный пожар в поселке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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