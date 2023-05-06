Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари

Жители районов Екатеринбурга жалуются на запах гари
Жители всех районов Екатеринбурга массово жалуются на запах гари. Местные отмечают в соцсетях, что сильнее всего он ощущается на Уралмаше и Эльмаше.
«Уралмаш и Эльмаш затянуло гарью. Дышать нечем», — написал екатеринбуржец в соцсети.
Раннее стало известно, что в Первомайском загорелся склад с порохом. Из-за этого местные власти начали эвакуацию людей. По данным РИА Новости, на складах с порохом прогремели взрывы. Спасатели ликвидируют крупный пожар в поселке.
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