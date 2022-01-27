27 января 2022

Старый снаряд, убивший свердловчанина, разрушил часть завода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева по Севастополю. Крым, снаряды вов
Взрывом снаряда убило одного человека Фото:

На предприятии «Гефест-М» в Реже (Свердловская область), где предположительно взрывом снаряда убило рабочего, разрушена кровля и часть внутренней отделки. Об этом сообщили очевидцы.

«В результате [взрыва] обрушилась кровля на площади десяти квадратных метров», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash. Там отметили, что снаряд взорвался в кирпичном цехе на предприятии «Гефест—М». По информации канала, погибшему рабочему было 47 лет.

URA.RU связалось с представителем предприятия. Он не смог сообщить подробностей инцидента, так как оказался не осведомлен. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области агентству не прокомментировали инцидент.

О взрыве в Реже стало известно вечером 28 января. По информации источников, снаряд детонировал, когда его выгружали из машины. В областном Минздраве подтвердили смерть рабочего и сообщили, что госпитализировано шесть человек, двое из которых уже отправлены домой.

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На предприятии «Гефест-М» в Реже (Свердловская область), где предположительно взрывом снаряда убило рабочего, разрушена кровля и часть внутренней отделки. Об этом сообщили очевидцы. «В результате [взрыва] обрушилась кровля на площади десяти квадратных метров», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash. Там отметили, что снаряд взорвался в кирпичном цехе на предприятии «Гефест—М». По информации канала, погибшему рабочему было 47 лет. URA.RU связалось с представителем предприятия. Он не смог сообщить подробностей инцидента, так как оказался не осведомлен. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области агентству не прокомментировали инцидент. О взрыве в Реже стало известно вечером 28 января. По информации источников, снаряд детонировал, когда его выгружали из машины. В областном Минздраве подтвердили смерть рабочего и сообщили, что госпитализировано шесть человек, двое из которых уже отправлены домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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