Взрывом снаряда убило одного человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На предприятии «Гефест-М» в Реже (Свердловская область), где предположительно взрывом снаряда убило рабочего, разрушена кровля и часть внутренней отделки. Об этом сообщили очевидцы.

«В результате [взрыва] обрушилась кровля на площади десяти квадратных метров», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash. Там отметили, что снаряд взорвался в кирпичном цехе на предприятии «Гефест—М». По информации канала, погибшему рабочему было 47 лет.

URA.RU связалось с представителем предприятия. Он не смог сообщить подробностей инцидента, так как оказался не осведомлен. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области агентству не прокомментировали инцидент.

О взрыве в Реже стало известно вечером 28 января. По информации источников, снаряд детонировал, когда его выгружали из машины. В областном Минздраве подтвердили смерть рабочего и сообщили, что госпитализировано шесть человек, двое из которых уже отправлены домой.

Фото: telegram-канал Ural Mash

Фото: telegram-канал Ural Mash

Фото: telegram-канал Ural Mash

Фото: telegram-канал Ural Mash