На предприятии «Гефест-М» в Реже (Свердловская область), где предположительно взрывом снаряда убило рабочего, разрушена кровля и часть внутренней отделки. Об этом сообщили очевидцы.
«В результате [взрыва] обрушилась кровля на площади десяти квадратных метров», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash. Там отметили, что снаряд взорвался в кирпичном цехе на предприятии «Гефест—М». По информации канала, погибшему рабочему было 47 лет.
URA.RU связалось с представителем предприятия. Он не смог сообщить подробностей инцидента, так как оказался не осведомлен. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области агентству не прокомментировали инцидент.
О взрыве в Реже стало известно вечером 28 января. По информации источников, снаряд детонировал, когда его выгружали из машины. В областном Минздраве подтвердили смерть рабочего и сообщили, что госпитализировано шесть человек, двое из которых уже отправлены домой.
На предприятии «Гефест-М» в Реже (Свердловская область), где предположительно взрывом снаряда убило рабочего, разрушена кровля и часть внутренней отделки. Об этом сообщили очевидцы. «В результате [взрыва] обрушилась кровля на площади десяти квадратных метров», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash. Там отметили, что снаряд взорвался в кирпичном цехе на предприятии «Гефест—М». По информации канала, погибшему рабочему было 47 лет. URA.RU связалось с представителем предприятия. Он не смог сообщить подробностей инцидента, так как оказался не осведомлен. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области агентству не прокомментировали инцидент. О взрыве в Реже стало известно вечером 28 января. По информации источников, снаряд детонировал, когда его выгружали из машины. В областном Минздраве подтвердили смерть рабочего и сообщили, что госпитализировано шесть человек, двое из которых уже отправлены домой.