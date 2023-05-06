В День Победы в городах ХМАО устроят автопробег, марафон отжиманий и мастер-класс по сборке автомата

9 мая в городах ХМАО организуют концертные, спортивные и развлекательные мероприятия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ХМАО 9 мая пройдет без традиционного парада, но власти муниципалитетов подготовили обширную праздничную программу: жители Ханты-Мансийска отожмутся 28 489 раз, по улицам Сургута проедут ретроавтомобили, а в Нижневартовске желающих научат собирать автомат. Мероприятия, которые состоятся в крупнейших городах округа в День Победы, — в афише URA.RU.

Ханты-Мансийск

День Победы в Ханты-Мансийске отпразднуют на главных площадках города: на Центральной площади, в парке Победы, в парке им. Лосева, в КДЦ «Октябрь», КТЦ «Югра-Классик» и в Музее природы и человека. Об этом сообщает официальный сайт властей столицы ХМАО.

«В парке Победы состоится возложение цветов к Вечному огню, будет организована выставка AR-выставка военной техники, на Центральной площади устроят инсталляцию реплик известных памятников ВОВ. Около парка имени Лосева создадут историческую реконструкцию, а в аркаде парка в 11 часов пройдет всероссийская спортивно-патриотическая акция „Рекорд Победы“: жители города коллективно отожмутся 28 489 раз — столько дней прошло со дня Великой Победы», — указано на сайте.

В КДЦ «Октябрь» организуют мастер-классы, в КТЦ «Югра-Классик» в 16 часов состоится праздничный концерт. В Музее природы и человека в полдень будут транслировать парад с Красной площади, а после покажут фильм о войне.

Сургут

Празднование Дня Победы в Сургуте начнется в 11 часов у мемориала Славы, где пройдет митинг и возложение цветов к памятнику. Сайт мэрии города сообщает, что в 11:30 от мемориала стартует колонна ретротехники, которая провезет «Знамя Победы» по главным улицам Сургута.

«В 11:00 пройдет памятно-мемориальное мероприятие у мемориала Славы, в 11:30 от памятника отправится колонна ретроавтомобилей, которые провезут по городским улицам флаг, установленный советскими солдатами над Рейхстагом в День Победы. В 12:00 в Сургутской филармонии состоится праздничный концерт, а с 14 часов в ТРЦ „Аура“ будут организованы семейные творческие мастер-классы», — говорится на городском портале.

В 16:00 от Ледового дворца спорта стартует автопробег, который пройдет в рамках акции «Бессмертный автополк». Участники украсят автомобили портретами героев Великой Отечественной войны и финишируют у стелы в Лянторе.

Нижневартовск

В Нижневартовске 9 мая с утра по всему городу будут звучать стихи и песни военных лет. В расписании мероприятий на сайте городских властей указано, что на площади у сквера Космонавтов с 12 часов будет работать интерактивная площадка с различными локациями: полевой кухней, открытым кинотеатром и «Школой молодого бойца».

«С 10 часов фронтовые бригады будут выступать во дворах домов ветеранов, в 12:00 начнется концертная программа на площади Нефтяников, которая продлится до 20 часов вечера. С 13 до 17 часов на площади у сквера Космонавтов будет работать интерактивная площадка, где будет организованы полевая кухня, музей военной техники, караоке, электронный тир, мастер-классы „Школы молодого бойца“ по сборке и разборке автомата, наматыванию портянок, одеванию военного обмундирования», — сообщает сайт.

Над городами ХМАО в праздничный день пролетит «Бессмертный полк»: пилотажная группа «Барсы» поднимет портреты фронтовиков в небо над Югрой. 9 мая в 12:30 самолеты пролетят над Нижневартовском, в 19:00 — над Сургутом, 10 мая в 19:00 эскадрилью увидят жители Ханты-Мансийска.

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