Михаил Скоков (слева) в преддверии Дня Победы навестил ветеранов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков в преддверии Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны, которые служили в органах внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Генерал Скоков от всего личного состава сказал теплые благодарственные слова в адрес ветеранов. Он поздравил ветеранов с Днем Победы, пожелав радостных дней, благополучия, доброго здоровья и, конечно же, мира», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Скоков пообщался с Иваном Коченковым, Николаем Сергеичевым и Виктором Михайловым. Все они прошли войну и работали в милиции. Генерал Скоков внимательно выслушал воспоминания каждого собеседника и расспросил их о необходимой помощи.