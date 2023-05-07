07 мая 2023

Глава челябинской полиции посетил ветеранов войны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Челябинск, бессмертный полк, шествие, скоков михаил
Михаил Скоков (слева) в преддверии Дня Победы навестил ветеранов Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков в преддверии Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны, которые служили в органах внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Генерал Скоков от всего личного состава сказал теплые благодарственные слова в адрес ветеранов. Он поздравил ветеранов с Днем Победы, пожелав радостных дней, благополучия, доброго здоровья и, конечно же, мира», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Скоков пообщался с Иваном Коченковым, Николаем Сергеичевым и Виктором Михайловым. Все они прошли войну и работали в милиции. Генерал Скоков внимательно выслушал воспоминания каждого собеседника и расспросил их о необходимой помощи.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков в преддверии Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны, которые служили в органах внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Генерал Скоков от всего личного состава сказал теплые благодарственные слова в адрес ветеранов. Он поздравил ветеранов с Днем Победы, пожелав радостных дней, благополучия, доброго здоровья и, конечно же, мира», — рассказали в пресс-службе ведомства. Скоков пообщался с Иваном Коченковым, Николаем Сергеичевым и Виктором Михайловым. Все они прошли войну и работали в милиции. Генерал Скоков внимательно выслушал воспоминания каждого собеседника и расспросил их о необходимой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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