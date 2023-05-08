Полпред Комаров напомнил пермякам о несокрушимой силе России

Полпред Комаров поздравил пермяков с Днем Победы

09 мая 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Игорь Комаров заявил о важности единства фронта и тыла и в годы ВОВ, и сейчас Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил пермяков с Днем Победы. Поздравление размещено на сайте правительства Пермского края. Комаров подчеркнул, что и тогда, и сейчас единство фронта и тыла является несокрушимой силой России. «И сегодня защитники нашего Отечества, каждый день проявляя силу и стойкость, сражаются за Россию, за наше общее будущее. Очень важно, чтобы мы были едины, и каждый из нас делал все, чтобы наша страна жила и развивалась. Единство фронта и тыла — это та несокрушимая сила, которая делает Россию сильным и независимым государством», — отметил Игорь Комаров. Он подчеркнул, что народ заплатил за мир тысячами жизней. И мы всегда будем помнить героев. О том, как в Пермском крае празднуют День Победы, следите в нашей онлайн-трансляции.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил пермяков с Днем Победы. Поздравление размещено на сайте правительства Пермского края. Комаров подчеркнул, что и тогда, и сейчас единство фронта и тыла является несокрушимой силой России. «И сегодня защитники нашего Отечества, каждый день проявляя силу и стойкость, сражаются за Россию, за наше общее будущее. Очень важно, чтобы мы были едины, и каждый из нас делал все, чтобы наша страна жила и развивалась. Единство фронта и тыла — это та несокрушимая сила, которая делает Россию сильным и независимым государством», — отметил Игорь Комаров. Он подчеркнул, что народ заплатил за мир тысячами жизней. И мы всегда будем помнить героев. О том, как в Пермском крае празднуют День Победы, следите в нашей онлайн-трансляции.