08 мая 2023
07 мая 2023
06 мая 2023

Полпред Комаров напомнил пермякам о несокрушимой силе России

Полпред Комаров поздравил пермяков с Днем Победы
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, комаров игорь
Игорь Комаров заявил о важности единства фронта и тыла и в годы ВОВ, и сейчас Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил пермяков с Днем Победы. Поздравление размещено на сайте правительства Пермского края. Комаров подчеркнул, что и тогда, и сейчас единство фронта и тыла является несокрушимой силой России.

«И сегодня защитники нашего Отечества, каждый день проявляя силу и стойкость, сражаются за Россию, за наше общее будущее. Очень важно, чтобы мы были едины, и каждый из нас делал все, чтобы наша страна жила и развивалась. Единство фронта и тыла — это та несокрушимая сила, которая делает Россию сильным и независимым государством», — отметил Игорь Комаров.

Он подчеркнул, что народ заплатил за мир тысячами жизней. И мы всегда будем помнить героев. О том, как в Пермском крае празднуют День Победы, следите в нашей онлайн-трансляции.

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Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил пермяков с Днем Победы. Поздравление размещено на сайте правительства Пермского края. Комаров подчеркнул, что и тогда, и сейчас единство фронта и тыла является несокрушимой силой России. «И сегодня защитники нашего Отечества, каждый день проявляя силу и стойкость, сражаются за Россию, за наше общее будущее. Очень важно, чтобы мы были едины, и каждый из нас делал все, чтобы наша страна жила и развивалась. Единство фронта и тыла — это та несокрушимая сила, которая делает Россию сильным и независимым государством», — отметил Игорь Комаров. Он подчеркнул, что народ заплатил за мир тысячами жизней. И мы всегда будем помнить героев. О том, как в Пермском крае празднуют День Победы, следите в нашей онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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