Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ зависит от Германии

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У Германии есть военное производство, которое пойдет на пользу Украине, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции России зависит от немецкой техники. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, попросив Германию выделить Киеву новую военную помощь.

«Тактически, конечно, все дело в пушках, потому что для победы в военном конфликте нужны пушки, пушки и еще пушки. У Германии их много, и многое зависит от Германии. <…> Нужна бронетехника, нужны зенитные комплексы — все это есть в Германии», — заявил Дмитрий Кулеба, его слова приводит немецкая газета Bild. Он отметил, что у Германии развитая военная промышленность из-за концерна Rheinmetall.

Ранее в беседе с URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин рассказал про направления контрнаступления Украины. По его словам, ВСУ могут создать ударный кулак для атаки не на укрепленные позиции РФ.

Контрнаступление ВСУ может не стать решающим этапом в противостоянии с Россией. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, передает RT.

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Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции России зависит от немецкой техники. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, попросив Германию выделить Киеву новую военную помощь. «Тактически, конечно, все дело в пушках, потому что для победы в военном конфликте нужны пушки, пушки и еще пушки. У Германии их много, и многое зависит от Германии. <…> Нужна бронетехника, нужны зенитные комплексы — все это есть в Германии», — заявил Дмитрий Кулеба, его слова приводит немецкая газета Bild. Он отметил, что у Германии развитая военная промышленность из-за концерна Rheinmetall. Ранее в беседе с URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин рассказал про направления контрнаступления Украины. По его словам, ВСУ могут создать ударный кулак для атаки не на укрепленные позиции РФ. Контрнаступление ВСУ может не стать решающим этапом в противостоянии с Россией. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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