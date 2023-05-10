Три человека погибли в пожаре на севере Москвы

В Москве произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Возгорание произошло в одной из многоэтажек северо-восточной части города.
«В результате пожара погибли три человека», — сказал сотрудник МЧС телеканалу 360. Пожар начался на 13-м этаже. В ходе происшествия загорела мебель и личные вещи в одной из комнат.
Возгорание произошло в 17-этажном доме номер 13 на улице Северодвинской. Уточняется, что межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося пожара.
Ранее в Москве начался пожар на стройке, из-за чего возникла угроза взрыва. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.
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