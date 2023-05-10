Три человека погибли в пожаре на севере Москвы

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Пожар начался в одной из многоэтажек дома Фото:

В Москве произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Возгорание произошло в одной из многоэтажек северо-восточной части города.

«В результате пожара погибли три человека», — сказал сотрудник МЧС телеканалу 360. Пожар начался на 13-м этаже. В ходе происшествия загорела мебель и личные вещи в одной из комнат.

Возгорание произошло в 17-этажном доме номер 13 на улице Северодвинской. Уточняется, что межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося пожара.

Ранее в Москве начался пожар на стройке, из-за чего возникла угроза взрыва. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

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В Москве произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Возгорание произошло в одной из многоэтажек северо-восточной части города. «В результате пожара погибли три человека», — сказал сотрудник МЧС телеканалу 360. Пожар начался на 13-м этаже. В ходе происшествия загорела мебель и личные вещи в одной из комнат. Возгорание произошло в 17-этажном доме номер 13 на улице Северодвинской. Уточняется, что межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося пожара. Ранее в Москве начался пожар на стройке, из-за чего возникла угроза взрыва. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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