Челябинский рыбак поймал трофейную щуку в День Победы
Житель Челябинска выловил в День Победы огромную щуку. Фотографией добычи с реки Зюзелга рыбак поделился в социальных сетях.
«Первый выезд в этом году, первый улов. Река Зюзелга», — пишет Рустам Г. в telegram-канале рыбацкого комитета.
Мужчина отметил, что поймал рыбу на блесну-колебалку. Щуку весом 2,7 килограммов он достал из реки днем.
Другой челябинский рыбак выловил в начале мая щуку весом около четырех килограмм. Трофей Георгий С. заполучил на реке Миасс.
Рустам Г. впервые поехал на рыбалку в новом сезоне и выловил щуку весом 2,7 килограмм
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