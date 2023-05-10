Челябинец выловил в День Победы огромную щуку. Фото

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Рыбалка. Челябинск, вода, берег, озеро, волны, увлечение, рыболов, шершневское водохранилище, водохранилище, рыбалка
Челябинский рыбак поймал трофейную щуку в День Победы Фото:

Житель Челябинска выловил в День Победы огромную щуку. Фотографией добычи с реки Зюзелга рыбак поделился в социальных сетях.

«Первый выезд в этом году, первый улов. Река Зюзелга», — пишет Рустам Г. в telegram-канале рыбацкого комитета.

Мужчина отметил, что поймал рыбу на блесну-колебалку. Щуку весом 2,7 килограммов он достал из реки днем.

Другой челябинский рыбак выловил в начале мая щуку весом около четырех килограмм. Трофей Георгий С. заполучил на реке Миасс.

Рустам Г. впервые поехал на рыбалку в новом сезоне и выловил щуку весом 2,7 килограмм
Рустам Г. впервые поехал на рыбалку в новом сезоне и выловил щуку весом 2,7 килограмм

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Житель Челябинска выловил в День Победы огромную щуку. Фотографией добычи с реки Зюзелга рыбак поделился в социальных сетях. «Первый выезд в этом году, первый улов. Река Зюзелга», — пишет Рустам Г. в telegram-канале рыбацкого комитета. Мужчина отметил, что поймал рыбу на блесну-колебалку. Щуку весом 2,7 килограммов он достал из реки днем. Другой челябинский рыбак выловил в начале мая щуку весом около четырех килограмм. Трофей Георгий С. заполучил на реке Миасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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