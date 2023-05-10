Челябинский рыбак поймал трофейную щуку в День Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска выловил в День Победы огромную щуку. Фотографией добычи с реки Зюзелга рыбак поделился в социальных сетях.

«Первый выезд в этом году, первый улов. Река Зюзелга», — пишет Рустам Г. в telegram-канале рыбацкого комитета.

Мужчина отметил, что поймал рыбу на блесну-колебалку. Щуку весом 2,7 килограммов он достал из реки днем.

Другой челябинский рыбак выловил в начале мая щуку весом около четырех килограмм. Трофей Георгий С. заполучил на реке Миасс.