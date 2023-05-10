10 мая 2023

В Озерске в бассейне утонул пенсионер

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, отражение, бассейн, вода, фок ровесник
Мужчина утонул во время сеанса свободного плавания Фото:

В Озерске Челябинской области 10 мая в городском бассейне утонул пенсионер. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии города.

«Инцидент произошел 10 мая в бассейне „Дельфин“. Мужчина утонул во время сеанса свободного плавания», — уточнили в мэрии.

Причину смерти сейчас выясняют медики и правоохранительные органы. В пресс-службе дополнили, что в бассейне всегда работает медперсонал. По данным URA.RU, пенсионеру было 66 лет. Он был инвалидом по зрению.

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В Озерске Челябинской области 10 мая в городском бассейне утонул пенсионер. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии города. «Инцидент произошел 10 мая в бассейне „Дельфин“. Мужчина утонул во время сеанса свободного плавания», — уточнили в мэрии. Причину смерти сейчас выясняют медики и правоохранительные органы. В пресс-службе дополнили, что в бассейне всегда работает медперсонал. По данным URA.RU, пенсионеру было 66 лет. Он был инвалидом по зрению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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