В Озерске в бассейне утонул пенсионер

Мужчина утонул во время сеанса свободного плавания
В Озерске Челябинской области 10 мая в городском бассейне утонул пенсионер. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии города.
«Инцидент произошел 10 мая в бассейне „Дельфин“. Мужчина утонул во время сеанса свободного плавания», — уточнили в мэрии.
Причину смерти сейчас выясняют медики и правоохранительные органы. В пресс-службе дополнили, что в бассейне всегда работает медперсонал. По данным URA.RU, пенсионеру было 66 лет. Он был инвалидом по зрению.
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