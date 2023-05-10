В Озерске в бассейне утонул пенсионер

11 мая 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Мужчина утонул во время сеанса свободного плавания Фото: Илья Московец © URA.RU В Озерске Челябинской области 10 мая в городском бассейне утонул пенсионер. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии города. «Инцидент произошел 10 мая в бассейне „Дельфин“. Мужчина утонул во время сеанса свободного плавания», — уточнили в мэрии. Причину смерти сейчас выясняют медики и правоохранительные органы. В пресс-службе дополнили, что в бассейне всегда работает медперсонал. По данным URA.RU, пенсионеру было 66 лет. Он был инвалидом по зрению.

В Озерске Челябинской области 10 мая в городском бассейне утонул пенсионер. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии города. «Инцидент произошел 10 мая в бассейне „Дельфин“. Мужчина утонул во время сеанса свободного плавания», — уточнили в мэрии. Причину смерти сейчас выясняют медики и правоохранительные органы. В пресс-службе дополнили, что в бассейне всегда работает медперсонал. По данным URA.RU, пенсионеру было 66 лет. Он был инвалидом по зрению.