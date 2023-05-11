Челябинскому бизнесу выделят льготные кредиты на экологию

Льготные кредиты бизнесу просубсидирует российское правительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск с Магнитогорском вошли в список городов, где бизнесу предоставят льготные кредиты на экологические мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«Участники федерального проекта „Чистый воздух“ смогут получить льготные кредиты на мероприятия по снижению вредных выбросов. Кредиты будут доступны для предприятий, в том числе, в Челябинске и Магнитогорске», — отметили в правительстве страны.

Ставка по кредитам составит 3% годовых. Разницу до конца 2024 года просубсидирует государство. Власти определили направления, на которые разрешается потратить заемные средства. Транши предназначены для модернизации объектов электрогенерации и теплоснабжения, в том числе на внедрение спецоборудования. Данная техника должна быть предназначена для улавливания и утилизации вредных веществ, термообработки и очистки газов перед выбросом в атмосферу.

Постановление о правилах субсидирования подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего в программу вошли 12 городов. Кроме Челябинска с Магнитогорском, в перечне Братск (Иркутская область), Красноярск, Липецк, Медногорск (Оренбургская область), Нижний Тагил (Свердловская область), Новокузнецк (Кемеровская область), Норильск (Красноярский край), Омск, Череповец (Вологодская область) и Чита.

Предполагается, что в 2023—2024 годах общий объем субсидирования льготных кредитов достигнет 3,4 млрд рублей. В городах-участниках с 2019 года проводится эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. В январе губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что более половины экологических мероприятий, запланированных с 16 компаниями региона в 2019 году, выполнены. Осенью 2022 года вице-губернатор Александр Козлов проинформировал депутатов Госдумы, что с 2017 года в результате предпринятых усилий объем выбросов сократился на 39%.