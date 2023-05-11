11 мая 2023

Власти Пермского края продлили запрет на посещение лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, туристы в лесу, пеший поход
Гражданам не рекомендовано посещать леса по 14 мая Фото:
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В Пермском крае до 14 мая продлен запрет на посещение лесов. Об этом говорится в приказе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края за подписью главы ведомства Дмитрия Белановича. Решение принято «в связи с повышением пожарной опасности в лесах», отмечается в документе.

«Ограничить с 11 по 14 мая включительно пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств за исключением сквозного проезда по доррогам общего пользования на территориях Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишерсткого лесничество ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края», — сказано в приказе, который размещен на сайте правительства Прикамья.

Информировать граждан о данном запрете будут аншлаги. Пермский центр гидрометеослужбы прогнозирует опасные метеоявления в ближайшие дни. На юге региона сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс), а также чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).

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В Пермском крае до 14 мая продлен запрет на посещение лесов. Об этом говорится в приказе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края за подписью главы ведомства Дмитрия Белановича. Решение принято «в связи с повышением пожарной опасности в лесах», отмечается в документе. «Ограничить с 11 по 14 мая включительно пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств за исключением сквозного проезда по доррогам общего пользования на территориях Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишерсткого лесничество ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края», — сказано в приказе, который размещен на сайте правительства Прикамья. Информировать граждан о данном запрете будут аншлаги. Пермский центр гидрометеослужбы прогнозирует опасные метеоявления в ближайшие дни. На юге региона сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс), а также чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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