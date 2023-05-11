Власти Пермского края продлили запрет на посещение лесов

12 мая 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Гражданам не рекомендовано посещать леса по 14 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Пермском крае до 14 мая продлен запрет на посещение лесов. Об этом говорится в приказе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края за подписью главы ведомства Дмитрия Белановича. Решение принято «в связи с повышением пожарной опасности в лесах», отмечается в документе. «Ограничить с 11 по 14 мая включительно пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств за исключением сквозного проезда по доррогам общего пользования на территориях Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишерсткого лесничество ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края», — сказано в приказе, который размещен на сайте правительства Прикамья. Информировать граждан о данном запрете будут аншлаги. Пермский центр гидрометеослужбы прогнозирует опасные метеоявления в ближайшие дни. На юге региона сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс), а также чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).

В Пермском крае до 14 мая продлен запрет на посещение лесов. Об этом говорится в приказе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края за подписью главы ведомства Дмитрия Белановича. Решение принято «в связи с повышением пожарной опасности в лесах», отмечается в документе. «Ограничить с 11 по 14 мая включительно пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств за исключением сквозного проезда по доррогам общего пользования на территориях Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишерсткого лесничество ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края», — сказано в приказе, который размещен на сайте правительства Прикамья. Информировать граждан о данном запрете будут аншлаги. Пермский центр гидрометеослужбы прогнозирует опасные метеоявления в ближайшие дни. На юге региона сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс), а также чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).