Пермские слухи: Махонину открыли тайны военного завода

О машинах Репина, исчезновении мэра и гневе министра. Выпуск 1022

12 мая 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

На этой неделе исполнилось 119 лет со дня рождения Сальвадора Дали. Так сюрреалист мог бы изобразить Пермь Фото: URA.RU Из-за пожаров в соседних регионах пермские спасатели работают круглые сутки. Бывший директор пермской оперы Довлет Анзароков подвел губернатора Махонина, но после увольнения без работы не останется. Силовики тем временем радуются, что поймали мошенников, которые «работали» якобы от лица Маргариты Симоньян. Все это в новом выпуске «Слухов» «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатору и участникам СВО показали важнейшие цеха оборонного завода Махонину показали, как ремонтируют технику из зоны СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Инсайдеры раскрыли детали совместного вояжа губернатора Дмитрия Махонина и участников спецоперации в цеха Мотовилихинских заводов во время празднования 9 мая. Перед посещением оборонного завода всех присутствующих настоятельно просили не вести съемку на телефоны. Участникам СВО вместе с Махониным показали цеха, где собирается, а также ремонтируется техника, которая принимает участие в спецоперации. «На официальных кадрах пресс-службы губернатора, этого, по понятным причинам, не было. После экскурсии по предприятию состоялся совместный праздничный обед с участием главы „оборонного“ дивизиона Сергея Дядькина. Махонина на этом мероприятии уже не было», — пояснили собеседники. Земляки Махонина злоупотребляют знакомством с ним Говорят, что в селе Рябинино Чердынского округа местные жители кичатся знакомством с губернатором Дмитрием Махониным (он родом оттуда). У многих даже сохранился его номер телефона. И при случае они звонят ему и жалуются лично. Махонин, рассказывают слухачи, земляков не бросает. И всегда старается помочь. Причем одним Рябинино круг не ограничивается: этим правом пользуются многие чердынцы. И в первую очередь глава — Анна Батагова. В Пермском крае потеряли министра Глава министерства территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов совсем пропал из публичной плоскости. Он даже пропустил Парад Победы, хотя обычно всегда присутствовал и даже принимал в нем участие. Говорят на этот раз, чиновник плохо себя чувствовал. Но, как иронизируют в политэлитах, статус парадного генерала Батмазов теперь потерял. Бывший директор пермской оперы подвел губернатора Здание театра остро нуждается в ремонте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Слухачи рассказывают, что претензии к бывшему директору оперного театра Довлету Анзарокову копились давно. Некогда он даже подвел губернатора. «Махонин поехал на какое-то совещание в Москву. Где можно было обсудить то ли проект строительства новой сцены, то ли выделение денег на ремонт старого здания. И Анзароков вообще не подготовился. В итоге Махонин вынужден был молчать. И никакого проекта не заявил», — говорят слухачи. Глава минкульта просила экс-директора уволить дирижера Министр культуры Алла Платонова уволила экс-директора пермской оперы после того, как Довлет Анзароков отказался увольнять главного дирижера Миграна Агаджаняна и главного балетмейстера Антона Пимонова. Качество репертуара театра сильно упало за время их руководства. Все большие премьеры ставят не пермяки. С гастролями поехать некуда. А внутри театра бардак. Анзароков с этим ничего не делает. «Ну и собственно как только уволили Анзарокова, тот же Агаджанян ушел сам», — говорят слухачи. Глава минспорта придумала соревнование между спортивными федерациями Ходят слухи, что глава пермского минспорта Татьяна Чеснокова придумала новый способ распределения бюджетных средств. Якобы министр предлагает больше денег выделять федерациям, спортсмены которых демонстрируют лучшие результаты. «Речь вроде как идет о стимулировании спортсменов. Мол, кто успешнее, у того и финансирование больше», — рассуждают сплетники. Они добавляют, что вопрос о новой схеме распределения денег будет вынесен на голосование. «Это окончательно решат на общем собрании спортивных федераций ориентировочно в июне. Если предложение одобрят, то бюджетная поддержка станет полностью зависеть от числа завоеванных федерациями медалей», — подводят итог инсайдеры. В пермском главке довольны работой своих подчиненных Силовики ждут новые «звезды» из-за раскрытия преступления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Поговаривают, что руководство пермского главка очень довольно, что подчиненные смогли найти злодеев, вымогающих деньги у россиян под видом помощи военных и действующих якобы от имени Маргариты Симоньян. «Такие дела как правило заканчиваются очередными звездами на чьих-то погонах. Так что некоторые сотрудники ждут премии и благодарности, а кому-то вполне может прийти приказ о повышении», — судачат источники. Пермские пожарные работают без выходных Пожары в соседних регионах сказались и на пермских пожарных. Сотрудники регионального МЧС вынуждены работать практически без выходных из-за того, что на улице сухая и ветренная погода. А значит в любой момент история с пожарами в Курганской и Свердловской области может повториться на территории Прикамья. Люди буквально заходят домой поспать и снова отправляются на работу. Вопрос оплаты таких сверхурочных при этом пока даже не обсуждается. Основная цель — не допустить повторения ситуации. В Чайковском потеряли главу города В Чайковском гадают, куда делся мэр Юрий Востриков. Слухачи рассказывают, будто главу города не было видно на торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Это породило массу слухов. «Уже несколько дней Вострикова не видно в публичной повестке. Власти города отмалчиваются, не говорят, где градоначальник», — теряются в догадках инсайдеры. Они отмечают, что вариант с отпуском главы Чайковского отпадает, так как Востриков якобы находился в отпуске совсем недавно. Пермский миллиардер Репин усиливает экспансию в другие регионы Пермский миллиардер нацелился на другие регионы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Слухачи обратили внимание, что холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, активно набирает сотрудников. Речь о десятках вакансий, открытых в Нижнем Новгороде и Кургане. «Людей приглашают работать в автосалонах. Зарплаты по местным меркам обещают платить прямо космические», — поражаются инсайдеры. Они считают, что бизнесмен таким образом увеличить объемы продаж автомобилей в салонах за пределами Пермского края. «Говорят, что это уже беспокоит курганских и нижегородских дилеров-конкурентов. Репин вполне может изменить ситуацию на местных авторынках», — рассуждают сплетники. Пермский завод провел реформу перед запуском инвестпроекта Пермский завод «Красный октябрь», занимающийся заготовкой и переработкой древесины, перед запуском инвестпроекта провел масштабную реформу. По данным инсайдера, именно за счет этого предприятие показало значительный финансовый рост по итогам 2022 года. «Все денежные потоки „дочек“ „Красного Октября“ были переведены на основное юрлицо. Сделано это для запуска инвестпроекта по выпуску новой продукции», — отметил источник. По планам, завод должен запустить новое производство в конце этого года. Пермякам не удается легализоваться в Казахстане Уехавшие в Казахстан пермяки столкнулись с IT-проблемой при попытке легализоваться в стране. Люди не могут даже подать заявку для получения разрешения на временное проживание, говорят инсайдеры. «У них база легла, заявки люди не могут подать минимум неделю уже. А сроки у многих поджимают. Если и заработает система, то потом опять будут очереди нереальные, как осенью прошлого года», — рассказывают в тусовке мигрантов. В ПГНИУ уволили директора IT-института Перестановки в пермском университете продолжаются Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском госуниверситете отстранили от должности директора IT-института Алексея Городилова. Как шепчут злые языки, ректорат решил в корне поменять учебные планы, а на место Городилова поставят человека из МФТИ — Сергея Автайкина. «Из института кажется хотят какую-то бизнес-структуру сделать. Автайкин опять же из МФТИ, где ранее работала новый проректор по учебной работе Габдурафикова. Это тоже вызывает вопросы у сотрудников», — рассуждают слухачи. Анзароков без работы не останется Уволенный из пермской оперы экс-директор Довлет Анзароков найдет себе работу, уверены в пермской культурной тусовке. А вот кого минкульт приведет на его место —еще вопрос, отмечают инсайдеры. «Претензии к Довлету, конечно, странные называют. Вменять человеку малое число зарубежных гастролей в период пандемии и последующей политической конфронтации России с Западом… Чушь. А по стране театр ездит успешно. Вот скоро в Мариинке будут выступать», — рассуждают театралы. Пермский оперный расстроил своих поклонников Злые языки судачат, что отказ от проведения концерта Пермским театром оперы и балета в День Победы расстроил поклонников театра. «Каждый год театр устраивал праздничный концерт в День Победы. Даже трансляция для зрителей была организована. В этом году — ничего», — сетует источник. По слухам, причиной отказа от проведения концерта стал конфликт, произошедший между руководством театра и министерством культуры Пермского края. Итогом которого стало увольнение директора театра Довлета Анзарокова. Пермякам мало балета на Дягилевском фестивале… Пермяки выстроились в очередь за билетами на фестиваль Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Любители балета отмечают, что в программе Дягилевского фестиваля очень много музыкальных концертов и нет балета. «Концерты, перфомансы — это замечательно. Но где балет? Ведь именно русский балет прославил Сергей Дягилев на весь мир. А маэстро Курентзис видимо далек от танца», — печалятся балетоманы. …, но за билеты они готовы драться Как всегда, фанаты Дягилевского фестиваля негодуют, что предпродажи начнутся только для подписчиков сервиса «Яндекс+», а остальным мало чего достанется. Но и это не главная проблема, отмечают в тусовке. «В один миг стартуют продажи на все мероприятия. То есть чтобы купить хорошие билеты, надо делать это с нескольких устройств. А так — на один концерт возьмешь билеты хорошие, на второй — похуже, а на третий вовсе не достанется», — расстраиваются любители искусства. В Чусовом скандальный директор УК прячется под новой фамилией В поле зрения слухачей в Чусовом вновь попала экс-директор одной из управляющих компаний, которая работает в городе с прошлого года. Якобы эту компанию возглавляет скандальная предпринимательница, но уже под новой фамилией. «В выписке из ЕГРН учредителем компании числится человек, подозрительно похожий по всем данным на предпрепринимательницу, которую была фигурантом уголовного дела. Сейчас пермячка не может иметь квалификационный аттестат, который дает право руководить УК. Непонятно, куда смотрела ИГЖН Пермского края», — недоумевает инсайдер. Пермский медиахолдинг ускорил процесс запуска радио «Шансон»… «Шансон» начнет вещание к концу мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU Шепчутся, что пермский радиохолдинг, принадлежащий «Газпрому», ускорил процесс запуска вещания радио «Шансон». Якобы причиной послужило резкое падение доходов от рекламы на всех радиостанциях холдинга. «В мае план по продажам был сорван, рекламы очень мало. Поэтому „Шансон“ хотят запустить как можно быстрее — надеются привлечь популярным брендом рекламодателей», — рассказали сплетники. Они добавили, что радиостанция может вернуться в эфир уже к концу мая. «Вещать станция должна с вышки Авторадио. Все технические вопросы уже почти решены», — пояснили инсайдеры. …, но с лицензией на запуск вещания возникли проблемы Между тем слухачи добавляют, что с лицензией на запуск вещания радиостанции в Перми возникли сложности. Якобы до сих пор не решен вопрос с частотой. «Дело в том, что медиахолдинг получил две лицензии — на вещание радио „Шансон“ и радио „Пионер FM“. И по документам выходит, что вещать обе станции должны на одной частоте», — пояснили сплетники. По их словам, проблему в срочном порядке пытаются решить юристы. «Очевидно, что процесс этот может затянуться. Получается, что радиостанцию опять не запустят к положенному сроку», — рассуждают инсайдеры. В Пермь приедет известный российский космонавт… Поговаривают, что на форум «Дни пермского бизнеса», который пройдет в краевой столице в конце мая, приглашен известный российский космонавт Сергей Авдеев. Он уже якобы дал согласие на визит в Пермь. «В краевую столицу он приедет впервые. Организаторы запланировали множество мероприятий с его участием», — сообщили инсайдеры. Они добавили, что в том числе космонавт пообщается с пермскими школьниками. «Сергей Васильевич выполнил три космических полета, проведя на орбите более 700 суток и десятки часов открытом космосе. Ему будет что рассказать детям», — уверяют сплетники. … и посетит место посадки корабля с собакой-космонавтом Инсайдеры рассказали, что для Сергея Авдеева в Пермском крае могут провести экскурсию к месту посадки корабля с собакой-космонавтом Звездочкой. Гостя привезут в Чайковский район, где в 1961 году приземлился «Восток». «Такой вариант рассматривается, если у гостя будет время. Сам космонавт очень хочет побывать на месте приземления», — пояснили сплетники. По их словам, экскурсию предварительно включили в план. «Если она по каким-то причинам сорвется, то гостю устроят тур по Перми. В краевой столице тоже много знаковых для отечественной космонавтики мест», — добавили инсайдеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за пожаров в соседних регионах пермские спасатели работают круглые сутки. Бывший директор пермской оперы Довлет Анзароков подвел губернатора Махонина, но после увольнения без работы не останется. Силовики тем временем радуются, что поймали мошенников, которые «работали» якобы от лица Маргариты Симоньян. Все это в новом выпуске «Слухов» «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатору и участникам СВО показали важнейшие цеха оборонного завода Инсайдеры раскрыли детали совместного вояжа губернатора Дмитрия Махонина и участников спецоперации в цеха Мотовилихинских заводов во время празднования 9 мая. Перед посещением оборонного завода всех присутствующих настоятельно просили не вести съемку на телефоны. Участникам СВО вместе с Махониным показали цеха, где собирается, а также ремонтируется техника, которая принимает участие в спецоперации. «На официальных кадрах пресс-службы губернатора, этого, по понятным причинам, не было. После экскурсии по предприятию состоялся совместный праздничный обед с участием главы „оборонного“ дивизиона Сергея Дядькина. Махонина на этом мероприятии уже не было», — пояснили собеседники. Земляки Махонина злоупотребляют знакомством с ним Говорят, что в селе Рябинино Чердынского округа местные жители кичатся знакомством с губернатором Дмитрием Махониным (он родом оттуда). У многих даже сохранился его номер телефона. И при случае они звонят ему и жалуются лично. Махонин, рассказывают слухачи, земляков не бросает. И всегда старается помочь. Причем одним Рябинино круг не ограничивается: этим правом пользуются многие чердынцы. И в первую очередь глава — Анна Батагова. В Пермском крае потеряли министра Глава министерства территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов совсем пропал из публичной плоскости. Он даже пропустил Парад Победы, хотя обычно всегда присутствовал и даже принимал в нем участие. Говорят на этот раз, чиновник плохо себя чувствовал. Но, как иронизируют в политэлитах, статус парадного генерала Батмазов теперь потерял. Бывший директор пермской оперы подвел губернатора Слухачи рассказывают, что претензии к бывшему директору оперного театра Довлету Анзарокову копились давно. Некогда он даже подвел губернатора. «Махонин поехал на какое-то совещание в Москву. Где можно было обсудить то ли проект строительства новой сцены, то ли выделение денег на ремонт старого здания. И Анзароков вообще не подготовился. В итоге Махонин вынужден был молчать. И никакого проекта не заявил», — говорят слухачи. Глава минкульта просила экс-директора уволить дирижера Министр культуры Алла Платонова уволила экс-директора пермской оперы после того, как Довлет Анзароков отказался увольнять главного дирижера Миграна Агаджаняна и главного балетмейстера Антона Пимонова. Качество репертуара театра сильно упало за время их руководства. Все большие премьеры ставят не пермяки. С гастролями поехать некуда. А внутри театра бардак. Анзароков с этим ничего не делает. «Ну и собственно как только уволили Анзарокова, тот же Агаджанян ушел сам», — говорят слухачи. Глава минспорта придумала соревнование между спортивными федерациями Ходят слухи, что глава пермского минспорта Татьяна Чеснокова придумала новый способ распределения бюджетных средств. Якобы министр предлагает больше денег выделять федерациям, спортсмены которых демонстрируют лучшие результаты. «Речь вроде как идет о стимулировании спортсменов. Мол, кто успешнее, у того и финансирование больше», — рассуждают сплетники. Они добавляют, что вопрос о новой схеме распределения денег будет вынесен на голосование. «Это окончательно решат на общем собрании спортивных федераций ориентировочно в июне. Если предложение одобрят, то бюджетная поддержка станет полностью зависеть от числа завоеванных федерациями медалей», — подводят итог инсайдеры. В пермском главке довольны работой своих подчиненных Поговаривают, что руководство пермского главка очень довольно, что подчиненные смогли найти злодеев, вымогающих деньги у россиян под видом помощи военных и действующих якобы от имени Маргариты Симоньян. «Такие дела как правило заканчиваются очередными звездами на чьих-то погонах. Так что некоторые сотрудники ждут премии и благодарности, а кому-то вполне может прийти приказ о повышении», — судачат источники. Пермские пожарные работают без выходных Пожары в соседних регионах сказались и на пермских пожарных. Сотрудники регионального МЧС вынуждены работать практически без выходных из-за того, что на улице сухая и ветренная погода. А значит в любой момент история с пожарами в Курганской и Свердловской области может повториться на территории Прикамья. Люди буквально заходят домой поспать и снова отправляются на работу. Вопрос оплаты таких сверхурочных при этом пока даже не обсуждается. Основная цель — не допустить повторения ситуации. В Чайковском потеряли главу города В Чайковском гадают, куда делся мэр Юрий Востриков. Слухачи рассказывают, будто главу города не было видно на торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Это породило массу слухов. «Уже несколько дней Вострикова не видно в публичной повестке. Власти города отмалчиваются, не говорят, где градоначальник», — теряются в догадках инсайдеры. Они отмечают, что вариант с отпуском главы Чайковского отпадает, так как Востриков якобы находился в отпуске совсем недавно. Пермский миллиардер Репин усиливает экспансию в другие регионы Слухачи обратили внимание, что холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, активно набирает сотрудников. Речь о десятках вакансий, открытых в Нижнем Новгороде и Кургане. «Людей приглашают работать в автосалонах. Зарплаты по местным меркам обещают платить прямо космические», — поражаются инсайдеры. Они считают, что бизнесмен таким образом увеличить объемы продаж автомобилей в салонах за пределами Пермского края. «Говорят, что это уже беспокоит курганских и нижегородских дилеров-конкурентов. Репин вполне может изменить ситуацию на местных авторынках», — рассуждают сплетники. Пермский завод провел реформу перед запуском инвестпроекта Пермский завод «Красный октябрь», занимающийся заготовкой и переработкой древесины, перед запуском инвестпроекта провел масштабную реформу. По данным инсайдера, именно за счет этого предприятие показало значительный финансовый рост по итогам 2022 года. «Все денежные потоки „дочек“ „Красного Октября“ были переведены на основное юрлицо. Сделано это для запуска инвестпроекта по выпуску новой продукции», — отметил источник. По планам, завод должен запустить новое производство в конце этого года. Пермякам не удается легализоваться в Казахстане Уехавшие в Казахстан пермяки столкнулись с IT-проблемой при попытке легализоваться в стране. Люди не могут даже подать заявку для получения разрешения на временное проживание, говорят инсайдеры. «У них база легла, заявки люди не могут подать минимум неделю уже. А сроки у многих поджимают. Если и заработает система, то потом опять будут очереди нереальные, как осенью прошлого года», — рассказывают в тусовке мигрантов. В ПГНИУ уволили директора IT-института В Пермском госуниверситете отстранили от должности директора IT-института Алексея Городилова. Как шепчут злые языки, ректорат решил в корне поменять учебные планы, а на место Городилова поставят человека из МФТИ — Сергея Автайкина. «Из института кажется хотят какую-то бизнес-структуру сделать. Автайкин опять же из МФТИ, где ранее работала новый проректор по учебной работе Габдурафикова. Это тоже вызывает вопросы у сотрудников», — рассуждают слухачи. Анзароков без работы не останется Уволенный из пермской оперы экс-директор Довлет Анзароков найдет себе работу, уверены в пермской культурной тусовке. А вот кого минкульт приведет на его место —еще вопрос, отмечают инсайдеры. «Претензии к Довлету, конечно, странные называют. Вменять человеку малое число зарубежных гастролей в период пандемии и последующей политической конфронтации России с Западом… Чушь. А по стране театр ездит успешно. Вот скоро в Мариинке будут выступать», — рассуждают театралы. Пермский оперный расстроил своих поклонников Злые языки судачат, что отказ от проведения концерта Пермским театром оперы и балета в День Победы расстроил поклонников театра. «Каждый год театр устраивал праздничный концерт в День Победы. Даже трансляция для зрителей была организована. В этом году — ничего», — сетует источник. По слухам, причиной отказа от проведения концерта стал конфликт, произошедший между руководством театра и министерством культуры Пермского края. Итогом которого стало увольнение директора театра Довлета Анзарокова. Пермякам мало балета на Дягилевском фестивале… Любители балета отмечают, что в программе Дягилевского фестиваля очень много музыкальных концертов и нет балета. «Концерты, перфомансы — это замечательно. Но где балет? Ведь именно русский балет прославил Сергей Дягилев на весь мир. А маэстро Курентзис видимо далек от танца», — печалятся балетоманы. …, но за билеты они готовы драться Как всегда, фанаты Дягилевского фестиваля негодуют, что предпродажи начнутся только для подписчиков сервиса «Яндекс+», а остальным мало чего достанется. Но и это не главная проблема, отмечают в тусовке. «В один миг стартуют продажи на все мероприятия. То есть чтобы купить хорошие билеты, надо делать это с нескольких устройств. А так — на один концерт возьмешь билеты хорошие, на второй — похуже, а на третий вовсе не достанется», — расстраиваются любители искусства. В Чусовом скандальный директор УК прячется под новой фамилией В поле зрения слухачей в Чусовом вновь попала экс-директор одной из управляющих компаний, которая работает в городе с прошлого года. Якобы эту компанию возглавляет скандальная предпринимательница, но уже под новой фамилией. «В выписке из ЕГРН учредителем компании числится человек, подозрительно похожий по всем данным на предпрепринимательницу, которую была фигурантом уголовного дела. Сейчас пермячка не может иметь квалификационный аттестат, который дает право руководить УК. Непонятно, куда смотрела ИГЖН Пермского края», — недоумевает инсайдер. Пермский медиахолдинг ускорил процесс запуска радио «Шансон»… Шепчутся, что пермский радиохолдинг, принадлежащий «Газпрому», ускорил процесс запуска вещания радио «Шансон». Якобы причиной послужило резкое падение доходов от рекламы на всех радиостанциях холдинга. «В мае план по продажам был сорван, рекламы очень мало. Поэтому „Шансон“ хотят запустить как можно быстрее — надеются привлечь популярным брендом рекламодателей», — рассказали сплетники. Они добавили, что радиостанция может вернуться в эфир уже к концу мая. «Вещать станция должна с вышки Авторадио. Все технические вопросы уже почти решены», — пояснили инсайдеры. …, но с лицензией на запуск вещания возникли проблемы Между тем слухачи добавляют, что с лицензией на запуск вещания радиостанции в Перми возникли сложности. Якобы до сих пор не решен вопрос с частотой. «Дело в том, что медиахолдинг получил две лицензии — на вещание радио „Шансон“ и радио „Пионер FM“. И по документам выходит, что вещать обе станции должны на одной частоте», — пояснили сплетники. По их словам, проблему в срочном порядке пытаются решить юристы. «Очевидно, что процесс этот может затянуться. Получается, что радиостанцию опять не запустят к положенному сроку», — рассуждают инсайдеры. В Пермь приедет известный российский космонавт… Поговаривают, что на форум «Дни пермского бизнеса», который пройдет в краевой столице в конце мая, приглашен известный российский космонавт Сергей Авдеев. Он уже якобы дал согласие на визит в Пермь. «В краевую столицу он приедет впервые. Организаторы запланировали множество мероприятий с его участием», — сообщили инсайдеры. Они добавили, что в том числе космонавт пообщается с пермскими школьниками. «Сергей Васильевич выполнил три космических полета, проведя на орбите более 700 суток и десятки часов открытом космосе. Ему будет что рассказать детям», — уверяют сплетники. … и посетит место посадки корабля с собакой-космонавтом Инсайдеры рассказали, что для Сергея Авдеева в Пермском крае могут провести экскурсию к месту посадки корабля с собакой-космонавтом Звездочкой. Гостя привезут в Чайковский район, где в 1961 году приземлился «Восток». «Такой вариант рассматривается, если у гостя будет время. Сам космонавт очень хочет побывать на месте приземления», — пояснили сплетники. По их словам, экскурсию предварительно включили в план. «Если она по каким-то причинам сорвется, то гостю устроят тур по Перми. В краевой столице тоже много знаковых для отечественной космонавтики мест», — добавили инсайдеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.