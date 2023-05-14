Москва и Душанбе стали самыми популярными направлениями челябинского аэропорта

Из Челябинска чаще остальных летают командированные в Москву и мигранты в Душанбе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самыми популярными направлениями вылетов из аэропорта Челябинска с начала 2023 года стали Москва и Душанбе (Таджикистан). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса бронирования OneTwoTrip.

«С января по апрель 2023 года жители Челябинска чаще всего летали в Москву. На столицу пришлось более половины, а именно 56,7%, всех заказов внутри страны. Среди зарубежных направлений наиболее популярной оказалась столица Таджикистана. Душанбе посетили 34,6% путешественников», — рассказали URA.RU в OneTwoTrip.

Директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева пояснила URA.RU, что Москва служит хабом для стыковки с рейсами других направлений, но туристов туда едет не больше трети общего потока. В основном столицу посещают командированные. В Таджикистан летят мигранты. Как и в Ош (Киргизия), доля иностранных перелетов у которого составила 20,1%. На третьей строчке Ереван (Армения) с 10,7%. Также в список вошли Астана (8,8%) и Стамбул (7,0%). Годом ранее в том же периоде активно летали в таджикский Худжанд (6,6%) и белорусский Минск (3%), но аэропорты Казахстана и Турции их теперь вытеснили. Турецкие аэропорты являлись лидерами по приему челябинских путешественников в летний период 2022 года.

Среди российских направлений в топе OneTwoTrip, кроме Москвы, Санкт-Петербург (20,2%), Сочи (13,3%), Минеральные Воды (2,0%) и Калининград (1,2%). За год картина изменилась незначительно: из пятерки самых востребованных направлений лишь выбыл Ростов-на-Дону, уступив место столице самого западного региона РФ.

Стоимость перелетов сохранилась на прежнем уровне. Средняя поездка по стране путешественникам обходится в шесть тысяч рублей. Перелет за рубеж в среднем стоит 11 тысяч.