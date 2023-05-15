Челябинцев предупредили о сильных грозах

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Синоптики сообщили об обильных осадках и грозах в конце мая Фото:

Жителей Челябинска предупредили о сильных грозах, которые ожидаются на следующих выходных. Долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи.

«В следующие субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Челябинске ожидаются сильные грозы. Дожди будут идти с 26 по 30 мая», — говорится на сайте «Гисметео».

Согласно прогнозу синоптиков, из-за обильных осадков температура воздуха в концу мая понизится с 22-24 до 16-18 градусов тепла. По их предварительным данным, такая погода продержится всю первую декаду июня.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ненадолго прекратятся дожди. По прогнозам синоптиков, с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков,

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Жителей Челябинска предупредили о сильных грозах, которые ожидаются на следующих выходных. Долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи. «В следующие субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Челябинске ожидаются сильные грозы. Дожди будут идти с 26 по 30 мая», — говорится на сайте «Гисметео». Согласно прогнозу синоптиков, из-за обильных осадков температура воздуха в концу мая понизится с 22-24 до 16-18 градусов тепла. По их предварительным данным, такая погода продержится всю первую декаду июня. Ранее стало известно, что в Челябинской области ненадолго прекратятся дожди. По прогнозам синоптиков, с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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