Челябинцев предупредили о сильных грозах

15 мая 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Синоптики сообщили об обильных осадках и грозах в конце мая Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Челябинска предупредили о сильных грозах, которые ожидаются на следующих выходных. Долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи. «В следующие субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Челябинске ожидаются сильные грозы. Дожди будут идти с 26 по 30 мая», — говорится на сайте «Гисметео». Согласно прогнозу синоптиков, из-за обильных осадков температура воздуха в концу мая понизится с 22-24 до 16-18 градусов тепла. По их предварительным данным, такая погода продержится всю первую декаду июня. Ранее стало известно, что в Челябинской области ненадолго прекратятся дожди. По прогнозам синоптиков, с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков,

Жителей Челябинска предупредили о сильных грозах, которые ожидаются на следующих выходных. Долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи. «В следующие субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Челябинске ожидаются сильные грозы. Дожди будут идти с 26 по 30 мая», — говорится на сайте «Гисметео». Согласно прогнозу синоптиков, из-за обильных осадков температура воздуха в концу мая понизится с 22-24 до 16-18 градусов тепла. По их предварительным данным, такая погода продержится всю первую декаду июня. Ранее стало известно, что в Челябинской области ненадолго прекратятся дожди. По прогнозам синоптиков, с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков,