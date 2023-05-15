Челябинцев предупредили о сильных грозах

Жителей Челябинска предупредили о сильных грозах, которые ожидаются на следующих выходных. Долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи.
«В следующие субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Челябинске ожидаются сильные грозы. Дожди будут идти с 26 по 30 мая», — говорится на сайте «Гисметео».
Согласно прогнозу синоптиков, из-за обильных осадков температура воздуха в концу мая понизится с 22-24 до 16-18 градусов тепла. По их предварительным данным, такая погода продержится всю первую декаду июня.
Ранее стало известно, что в Челябинской области ненадолго прекратятся дожди. По прогнозам синоптиков, с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков,
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