Бандиты из Березников ограбили бабушку, порвав ей ухо

В Березниках Пермского края будут судить двоих обвиняемых в разбойном нападении на 65-летнюю пенсионерку. Злоумышленники, по версии следствия, напали в подъезде на женщину, и один из них сорвал с ее уха золотую серьгу, повредив мочку уха. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Обвиняемый напал на пенсионерку в подъезде и сорвал с правого уха золотую серьгу стоимостью более 11 тысяч рублей. В результате нападения потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом повреждении мочки уха», — говорится на сайте. Соучастник во время нападения наблюдал за окружающей обстановкой.
Второй злоумышленник обвиняется еще в трех эпизодах хищения. Мужчина украл два телефона у родственницы и у соседки, через которые пытался перевести с их личных счетов себе деньги. Также он совершил кражу в квартире у другого местного жителя. Березниковец проник в жилище через окно и украл шкатулку с драгоценностями стоимостью в 154 тысячи рублей.
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