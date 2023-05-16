16 мая 2023

Бандиты из Березников ограбили бабушку, порвав ей ухо

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Злоумышленники похитили золотую серьгу стоимостью 11 тысяч рублей Фото:

В Березниках Пермского края будут судить двоих обвиняемых в разбойном нападении на 65-летнюю пенсионерку. Злоумышленники, по версии следствия, напали в подъезде на женщину, и один из них сорвал с ее уха золотую серьгу, повредив мочку уха. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Обвиняемый напал на пенсионерку в подъезде и сорвал с правого уха золотую серьгу стоимостью более 11 тысяч рублей. В результате нападения потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом повреждении мочки уха», — говорится на сайте. Соучастник во время нападения наблюдал за окружающей обстановкой.

Второй злоумышленник обвиняется еще в трех эпизодах хищения. Мужчина украл два телефона у родственницы и у соседки, через которые пытался перевести с их личных счетов себе деньги. Также он совершил кражу в квартире у другого местного жителя. Березниковец проник в жилище через окно и украл шкатулку с драгоценностями стоимостью в 154 тысячи рублей.

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В Березниках Пермского края будут судить двоих обвиняемых в разбойном нападении на 65-летнюю пенсионерку. Злоумышленники, по версии следствия, напали в подъезде на женщину, и один из них сорвал с ее уха золотую серьгу, повредив мочку уха. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Обвиняемый напал на пенсионерку в подъезде и сорвал с правого уха золотую серьгу стоимостью более 11 тысяч рублей. В результате нападения потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом повреждении мочки уха», — говорится на сайте. Соучастник во время нападения наблюдал за окружающей обстановкой. Второй злоумышленник обвиняется еще в трех эпизодах хищения. Мужчина украл два телефона у родственницы и у соседки, через которые пытался перевести с их личных счетов себе деньги. Также он совершил кражу в квартире у другого местного жителя. Березниковец проник в жилище через окно и украл шкатулку с драгоценностями стоимостью в 154 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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