Бандиты из Березников ограбили бабушку, порвав ей ухо

17 мая 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Злоумышленники похитили золотую серьгу стоимостью 11 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березниках Пермского края будут судить двоих обвиняемых в разбойном нападении на 65-летнюю пенсионерку. Злоумышленники, по версии следствия, напали в подъезде на женщину, и один из них сорвал с ее уха золотую серьгу, повредив мочку уха. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Обвиняемый напал на пенсионерку в подъезде и сорвал с правого уха золотую серьгу стоимостью более 11 тысяч рублей. В результате нападения потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом повреждении мочки уха», — говорится на сайте. Соучастник во время нападения наблюдал за окружающей обстановкой. Второй злоумышленник обвиняется еще в трех эпизодах хищения. Мужчина украл два телефона у родственницы и у соседки, через которые пытался перевести с их личных счетов себе деньги. Также он совершил кражу в квартире у другого местного жителя. Березниковец проник в жилище через окно и украл шкатулку с драгоценностями стоимостью в 154 тысячи рублей.

В Березниках Пермского края будут судить двоих обвиняемых в разбойном нападении на 65-летнюю пенсионерку. Злоумышленники, по версии следствия, напали в подъезде на женщину, и один из них сорвал с ее уха золотую серьгу, повредив мочку уха. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Обвиняемый напал на пенсионерку в подъезде и сорвал с правого уха золотую серьгу стоимостью более 11 тысяч рублей. В результате нападения потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом повреждении мочки уха», — говорится на сайте. Соучастник во время нападения наблюдал за окружающей обстановкой. Второй злоумышленник обвиняется еще в трех эпизодах хищения. Мужчина украл два телефона у родственницы и у соседки, через которые пытался перевести с их личных счетов себе деньги. Также он совершил кражу в квартире у другого местного жителя. Березниковец проник в жилище через окно и украл шкатулку с драгоценностями стоимостью в 154 тысячи рублей.