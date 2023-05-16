Челябинские силовики за три часа забрали у должников 41 машину. Фото

17 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Одна из должниц пыталась уехать на арестованной машине перед погрузкой на эвакуатор Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске за три часа рейда «Дорожный пристав» была арестована 41 машина. О том, что рейд провели на Бродокалмакском и Троицком трактах, URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону. «17 мая с 7:00 до 10:00 на Бродокалмакском и Троицком трактах провели рейд „Дорожный пристав“. Арестовать авто пришлось у 41 человека, 56 человек получили требования о погашении долга и явке в подразделение», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Предпринимателю, перевозившему свежеиспеченный хлеб, приставы пошли навстречу. Алиментщика отпустили, но обязали явиться до 14:00 в отдел ФССП. К указанному времени он приехал с бывшей супругой, которая отозвала документ по взысканию долга. Один мужчина сам подъехал к приставам. Он захотел закрыть налоговый долг в 14 тысяч рублей, который не мог оплатить из-за нехватки времени. Трое должников пытались скрыться. Мужчина проигнорировал жезл инспектора и прибавил скорость, другой — прежде чем разогнаться, развернулся через двойную сплошную. Оба были пойманы сотрудниками ГИБДД. Женщина на залоговой машине нажала на газ перед погрузкой на эвакуатор, но была остановлена приставом. За утро более 20 человек выплатили долги на 300 тысяч рублей. Требования о погашении долгов получили 56 человек фото: пресс-служба ФССП по Челябинской области Трое должников пытались скрыться от сотрудников ФССП и ГИБДД фото: пресс-служба ФССП по Челябинской области За утренний рейд приставы взыскали около 300 тысяч рублей фото: пресс-служба ФССП по Челябинской области

В Челябинске за три часа рейда «Дорожный пристав» была арестована 41 машина. О том, что рейд провели на Бродокалмакском и Троицком трактах, URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону. «17 мая с 7:00 до 10:00 на Бродокалмакском и Троицком трактах провели рейд „Дорожный пристав“. Арестовать авто пришлось у 41 человека, 56 человек получили требования о погашении долга и явке в подразделение», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Предпринимателю, перевозившему свежеиспеченный хлеб, приставы пошли навстречу. Алиментщика отпустили, но обязали явиться до 14:00 в отдел ФССП. К указанному времени он приехал с бывшей супругой, которая отозвала документ по взысканию долга. Один мужчина сам подъехал к приставам. Он захотел закрыть налоговый долг в 14 тысяч рублей, который не мог оплатить из-за нехватки времени. Трое должников пытались скрыться. Мужчина проигнорировал жезл инспектора и прибавил скорость, другой — прежде чем разогнаться, развернулся через двойную сплошную. Оба были пойманы сотрудниками ГИБДД. Женщина на залоговой машине нажала на газ перед погрузкой на эвакуатор, но была остановлена приставом. За утро более 20 человек выплатили долги на 300 тысяч рублей.