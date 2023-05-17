Кадыров спустя девять лет встретился с украденным в Чехии конем. Видео

17 мая 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

Кадыров поделился новостью о возвращении коня Зазу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главе Чечни Рамзану Кадырову вернули коня Зазу, который с 2014 года содержался в конюшнях в Чехии. Этим событием Кадыров поделился в Telegram. «Сегодня вернулся домой мой дорогой и любимый Зазу! Подумать только, целых девять лет я не видел этого красивого скакуна, моего любимого друга! Бедняга был рожден скакать на лучших ипподромах, занимать призовые места. Это был один из лучших скакунов, настоящий чемпион, лучший из лучших. Но западные политики сунули свой грязный нос в конный спорт и ему запретили выступать», — написал Кадыров, прикрепив видео с животным. При этом политик отметил, что забрал коня, не заплатив выкуп украинским спецслужбам. «В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги», — заявил Кадыров. Глава Чечни отметил, что за конем недостаточно ухаживали. По его словам, поступь скакуна «уже не та», а «бока и спина не лоснятся и не играют на свету». «Санкции санкциями, но почему животное должно было страдать, Европа?» — задался вопросом Кадыров, подчеркнув, что теперь здоровьем Зазу займутся ветеринары. Власти Чехии арестовали коня Кадырова Зазу, как имущество лица, находящегося под санкциями. Позже стало известно, что скакуна похитили. Кадыров заявлял, что стоимость коня не менее 10 миллионов долларов, передает деловое издание «Взгляд». 15 мая Кадыров рассказал, что выкупил жеребца у СБУ , а его кража из чешской конюшни была лишь инсценировкой при участии полиции Чехи, уточняет Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главе Чечни Рамзану Кадырову вернули коня Зазу, который с 2014 года содержался в конюшнях в Чехии. Этим событием Кадыров поделился в Telegram. «Сегодня вернулся домой мой дорогой и любимый Зазу! Подумать только, целых девять лет я не видел этого красивого скакуна, моего любимого друга! Бедняга был рожден скакать на лучших ипподромах, занимать призовые места. Это был один из лучших скакунов, настоящий чемпион, лучший из лучших. Но западные политики сунули свой грязный нос в конный спорт и ему запретили выступать», — написал Кадыров, прикрепив видео с животным. При этом политик отметил, что забрал коня, не заплатив выкуп украинским спецслужбам. «В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги», — заявил Кадыров. Глава Чечни отметил, что за конем недостаточно ухаживали. По его словам, поступь скакуна «уже не та», а «бока и спина не лоснятся и не играют на свету». «Санкции санкциями, но почему животное должно было страдать, Европа?» — задался вопросом Кадыров, подчеркнув, что теперь здоровьем Зазу займутся ветеринары. Власти Чехии арестовали коня Кадырова Зазу, как имущество лица, находящегося под санкциями. Позже стало известно, что скакуна похитили. Кадыров заявлял, что стоимость коня не менее 10 миллионов долларов, передает деловое издание «Взгляд». 15 мая Кадыров рассказал, что выкупил жеребца у СБУ, а его кража из чешской конюшни была лишь инсценировкой при участии полиции Чехи, уточняет Pravda.Ru.