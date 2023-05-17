Власти Пермского края избавят жителей шести территорий от крупных свалок

18 мая 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

О свалках жители Прикамья могут сообщать в администрации по месту жительства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Пермском крае будут ликвидированы крупные свалки не территории шести округов. Дополнительные средства на эти цели направит краевое министерство ЖКХ, сообщается на сайте правительства Прикамья. «По итогам основного отбора предстоит ликвидировать 11 крупных свалок на территориях Березовского, Краснокамского, Пермского, Губахинского и Юсьвинского округов. В мае дополнительно отобраны еще семь заявок от шести округов: Чусовского, Чернушинского, Кишертского, Оханского, Кочевского и Чердынского», — информирует пресс-служба регионального правительства. На ликвидацию свалок, самая крупная из которых находится в Оханском округе, краевой бюджет направит в общей сложности больше 27 млн рублей. В краевом МинЖКХ напоминают, что о стихийных свалках жители региона могут сообщать в местную администрацию.

В Пермском крае будут ликвидированы крупные свалки не территории шести округов. Дополнительные средства на эти цели направит краевое министерство ЖКХ, сообщается на сайте правительства Прикамья. «По итогам основного отбора предстоит ликвидировать 11 крупных свалок на территориях Березовского, Краснокамского, Пермского, Губахинского и Юсьвинского округов. В мае дополнительно отобраны еще семь заявок от шести округов: Чусовского, Чернушинского, Кишертского, Оханского, Кочевского и Чердынского», — информирует пресс-служба регионального правительства. На ликвидацию свалок, самая крупная из которых находится в Оханском округе, краевой бюджет направит в общей сложности больше 27 млн рублей. В краевом МинЖКХ напоминают, что о стихийных свалках жители региона могут сообщать в местную администрацию.